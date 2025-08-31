Ra mắt hồi ký "Miền ký ức" của nữ học sinh miền Nam

(GLO)- Chào mừng Quốc khánh 2-9, tại Hà Nội, Ban liên lạc nữ học sinh miền Nam (HSMN) khối 8 (1960 - 1964) Trường HSMN số 6 Hải Phòng đã ra mắt tập hồi ký mang tựa đề “Miền ký ức”.

Bìa sách "Miền ký ức". Ảnh: NVCC

Hồi ký "Miền ký ức" gồm 524 trang, tập hợp 44 bài viết của các cựu nữ HSMN, do nhà văn Bùi Thị Xuân Mai và nhà văn Lê Chín biên soạn.

Từ những câu chuyện đời thường đến ký ức chiến tranh, tập sách tái hiện giai đoạn tuổi thơ đặc biệt của những HSMN từng được sống và học tập trên đất cảng Hải Phòng.

Tập sách là tiếng lòng tri ân sâu nặng đối với Đảng, Bác Hồ, đồng bào miền Bắc, những người đã đã nuôi dưỡng, bảo bọc để HSMN trưởng thành. Từ đó, góp phần bồi đắp “những hạt giống đỏ” thành những người con trung kiên, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Niềm vui của cựu học sinh Trường HSMN số 6 Hải Phòng tại buổi ra mắt tập sách. Ảnh: NVCC