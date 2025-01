Gây thiệt hại ngân sách hơn 520 triệu đồng, nguyên Trưởng Ban Dân dân tộc An Giang bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Men Pholly (SN 1963, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)-nguyên Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang; Chau Anne (SN 1973, ngụ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn)-Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang và Đặng Thị Xuân Hoa (SN 1993, trú phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)-chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh An Giang để điều tra cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Men Pholly. Ảnh: TTXVN

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Chau Anne

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Thị Xuân Hoa

Trong quá trình điều tra xác định, năm 2022, ông Men Pholly với vai trò là Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang cùng với Chau Anne-Phó trưởng Ban Dân tộc chỉ đạo Đặng Thị Xuân Hoa lập chứng từ giả mạo, khai man tài liệu kế toán đối với đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” và đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 520 triệu đồng.