Đức Cơ: Xử phạt hành chính 17 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Chiều 23-1, đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Đức Cơ.

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Đức Cơ, đến nay, huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP cấp huyện và các xã, thị trấn. Qua đó, công tác truyền thông đảm bảo ATTP được các cấp, ngành quan tâm và được duy trì dưới nhiều hình thức theo thực tế tình hình tại địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát ATTP được thực hiện theo quy định.

Toàn huyện có 10/10 xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, thống kê các hộ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT với 8.200 cơ sở, trong đó ký cam kết với UBND cấp xã thực hiện sản xuất đảm bảo ATTP năm 2023 là 1.000 cơ sở. Qua kiểm tra, phần lớn các cơ sở đã chấp hành tốt các quy định tại bản cam kết đã ký. Hiện trên địa bàn huyện có 1 cơ sở giết mổ tập trung.

Toàn huyện có 34 sản phẩm OCOP của 27 chủ thể (3 hợp tác xã và 23 hộ kinh doanh); trong đó 30 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Đến năm 2023, có 27 sản phẩm OCOP của 27 chủ thể (có 7 sản phẩm đã hết thời gian công nhận chủ thể không tham gia chứng nhận lại).

Năm 2023, các đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra 26 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở với tổng số tiền 18.000.000 đồng. Tuyến xã, thị trấn đã tổ chức kiểm tra 243 cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố trên địa bàn các xã, thị trấn, xử phạt vi phạm hành chính 13 cơ sở với số tiền 10.750.000 đồng. Năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 1 ca ngộ độc thực phẩm do ăn thịt cóc, không có tử vong.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Đức Cơ nêu những khó khăn vướng mắc trong triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Qua đó, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để tiến tới thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện Đức Cơ thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh ghi nhận những kết quả trong công tác đảm bảo ATTP của huyện Đức Cơ. Bên cạnh những kết quả đạt được thì huyện cần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tồn tại; trong đó tăng cường công tác tuyên truyền; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP, nhất là tuyến xã. Tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo từ huyện đến xã và triển khai các giải pháp trong phòng-chống ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc do ăn thịt cóc và các bệnh truyền qua thực phẩm, tăng cường giám sát các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, trường học, nhà hàng tiệc cưới lưu động. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP. Đặc biệt, cần tăng cường kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để đảm bảo ATTP giúp người dân đón Tết an toàn, hạnh phúc...

Được biết, sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh đã làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP xã Ia Din (huyện Đức Cơ).