Dịch bạch hầu tại Nigeria khiến ít nhất 50 trẻ em tử vong

(GLO)- Ít nhất 50 trẻ em đã tử vong và nhiều trẻ khác phải nhập viện do bùng phát dịch bạch hầu tại bang Kano, miền Tây Bắc Nigeria.

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Tại phiên họp toàn thể ngày 25-8, Hội đồng Lập pháp bang Kano đề nghị chính quyền kích hoạt Luật Bảo vệ Y tế của bang để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan ứng phó với tình hình tại nhiều địa phương.

Nghị sĩ Ibrahim Muhammad, đại diện khu vực Rano, cho biết dịch bệnh đặc biệt nghiêm trọng tại các cộng đồng Ridin và Sabuwar Kaura, nơi ghi nhận phần lớn số ca tử vong.

Một số biện pháp khẩn cấp như cung cấp thuốc và điều động nhân viên y tế đã được triển khai, song quy mô ứng phó vẫn chưa đủ để kiểm soát dịch.

Theo các nghị sĩ, dịch bạch hầu đã lan sang nhiều cộng đồng và thị trấn thuộc 6 địa phương, gồm Rano, Tudun Wada, Kibiya, Bunkure, Bebeji và Kiru.

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, chủ yếu ảnh hưởng đến đường hô hấp trên và đôi khi gây tổn thương da. Vi khuẩn gây bệnh có thể sản sinh độc tố làm tổn thương tim và hệ thần kinh.

Theo báo cáo năm 2025 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ít nhất 884 người đã tử vong do bạch hầu trong đợt bùng phát dịch ảnh hưởng tới khoảng 240 địa phương thuộc 30 trong tổng số 36 bang của Nigeria.

WHO từng kêu gọi Nigeria nâng tỷ lệ tiêm chủng lên ít nhất 80% nhằm tăng cường miễn dịch cộng đồng và ngăn ngừa các đợt bùng phát mới.

Nigeria hiện có hơn 2 triệu trẻ em chưa được tiêm chủng đầy đủ, trong đó có những trẻ chưa nhận bất kỳ liều vắc xin nào, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan.