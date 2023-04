Đầu tư dự án bố trí dân di cư tập trung huyện Mang Yang với tổng diện tích 11,7 ha

Theo đó, UBND huyện Mang Yang được giao quản lý dự án. Mục tiêu dự án nhằm bố trí ổn định dân cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiếu số sống trong vùng thiên tai. Đồng thời, tạo điều kiện cho các hộ dân sớm ổn định nơi ăn, chốn ở, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quy mô đầu tư (bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập thiết kế bản vẽ thi công) gồm các hạng mục: bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ khu quy hoạch điểm dân cư tập trung làng Ar Trớ (xã Đê Ar), với diện tích 11,7 ha. San lấp mặt bằng tại điểm tái định cư với tổng diện tích dự kiến thực hiện 11,21 ha (không bao gồm phạm vi đường liên xã hiện trạng; trong đó, san nền s=11,21 ha, bố trí phân 120 lô (diện tích theo quy hoạch chi tiết 1/500).

Công trình giao thông gồm: nâng cấp mở rộng tuyến giao thông trục chính (đường liên xã) và đầu tư mới 1 đường nội vùng khu vực (đường QHD2), cụ thể: công trình giao thông, cấp IV; trục đường chính (đường liên xã): L=800m (điểm đầu: Km0+0,00-Km4+450; điểm cuối: Km0+800 - Km5+250 thuộc tuyến liên xã Kon Thụp-Đê Ar-Đak Trôi; đường QHD2: L=185,0m.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV; đầu tư mới hệ thống bao gồm: Giếng khoan, hố van, đài nước và mạng lưới đường ống, van, đồng hồ cho các hộ gia đình. (Riêng hệ thống cấp điện sinh hoạt do Công ty Điện lực Gia Lai đầu tư và vận hành đồng bộ với dự án). Cùng một số công trình thiết yếu khác tại điểm tái định cư.

Dự án thuộc nhóm C có tổng mức đầu tư 14,98 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Năm 2023, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, triển khai thực hiện, hoàn thành dự án.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND huyện Mang Yang chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành dự án bố trí dân di cư tự do tập trung huyện Mang Yang trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.