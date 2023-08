Đấu tranh làm thất bại âm mưu của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” tại Lâm Đồng - bài cuối: Cảm hóa người 'lạc lối'

Theo sự chỉ đạo của số cầm đầu “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, ngày 8/4/2017, các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 22/4/2017, chúng đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời tiến hành khảo sát, lên kế hoạch gây cháy, nổ trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy, xí nghiệp nhưng đã bị lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Cũng trong tháng 4/2017, cơ quan Công an đã khởi tố, bắt giữ 15 đối tượng là thành viên của tổ chức này về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12/2017, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án trên ra xét xử, tuyên phạt các đối tượng từ 4 đến 16 năm tù.

Thượng tá Lê Văn Trúc, Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ năm 2015 tới nay, lợi dụng internet và mạng xã hội, các đối tượng cầm đầu “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” ra sức lôi kéo, lừa phỉnh người dân với chiêu bài thực hiện các chương trình “an sinh xã hội”, “cấp nhà miễn phí”, “hỗ trợ việc làm”… trong cái gọi là 18 dự án tái thiết đất nước, qua đó thực hiện chiêu trò “trưng cầu dân ý”, bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa”. Muốn là thành viên, ngoài viết đơn tham gia, người xin gia nhập phải thực hiện nghi thức gạch chéo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên những tờ tiền.

Tại tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2015 tới nay, với số đối tượng ngoan cố, có tư tưởng chống đối quyết liệt, cực đoan, một lòng tin và đi theo tổ chức trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, xử lý nghiêm minh. Năm 2016, Hoàng Ngọc Phúc (SN 1969, ngụ đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt) được đối tượng có tài khoản Facebook “Kelly Triệu” làm quen, hướng dẫn tham gia tổ chức khủng bố. Ngoài viết đơn, Phúc được hướng dẫn chụp chứng minh nhân dân, chụp tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng có gạch chéo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký tên ủng hộ Đào Minh Quân làm “Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa”...

Sau khi gia nhập, Hoàng Ngọc Phúc đã “chứng minh năng lực” bằng cách lập nhiều tài khoản, nhóm chat trên mạng xã hội, viết, đăng tải hàng loạt bài viết có nội dung chống Đảng và Nhà nước, bài xích, xuyên tạc các chính sách, đường lối của Đảng. Phúc cũng đã thông qua nhóm chat “Chung tay đoàn kết” với 70 thành viên tham gia để chia sẻ, tuyên truyền về tổ chức, tạo điều kiện cho đối tượng ở nước ngoài sàng lọc, tuyển chọn, lôi kéo kết nạp. Hoàng Ngọc Phúc đã giới thiệu cho tổ chức khủng bố này 8 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Phúc đã đi lại nhiều địa phương để tiếp xúc, nắm bắt tình hình, chụp ảnh khu vực khai thác bô xít nhôm ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Đi Huế, Quảng Trị, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… để ghi nhận hình hình, tiếp xúc với người dân nhằm lôi kéo, chụp ảnh để gửi cho tổ chức. Với sự hoạt động năng nổ, đóng góp tích cực, Hoàng Ngọc Phúc được “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” phong hàm “Thiếu tướng”, bí danh “Hoàng thổ công”, chức vụ là “Tư lệnh quân khu Tây Nguyên”.

Ngay khi phát hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng An ninh nội địa phối hợp với Công an TP Đà Lạt cùng chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp cận tuyên truyền, giáo dục, giúp Phúc nhận ra bản chất thật của tổ chức phản động này, đồng thời chỉ rõ việc tham gia tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là vi phạm pháp luật. Ban đầu, Hoàng Ngọc Phúc từ chối tiếp xúc, không chịu làm việc với lực lượng chức năng bằng thái độ cực đoan, quanh co che giấu các hoạt động, quan hệ với tổ chức, khai báo nhỏ giọt... Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Đội Chống phản động-khủng bố Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng và đồng đội đã kiên trì thuyết phục, chỉ rõ những hành vi, thủ đoạn bịp bợm, gian xảo và chức tước hão huyền mà tổ chức này phong cho Hoàng Ngọc Phúc.

Mưa dầm thấm lâu, từ một đối tượng cốt cán, hoạt động tích cực cho tổ chức phản động, nay anh Hoàng Ngọc Phúc đã nhận thức rõ bản chất thật của tổ chức khủng bố này. Tổ chức trên cũng đã “trở mặt”, ra thông báo “tước hết mọi chức vụ” vì anh Phúc có “phẩm chất kém”. Khi đã nhận ra “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động, khủng bố, anh Hoàng Ngọc Phúc đã cam kết từ bỏ, đề nghị làm clip đăng tải lên mạng xã hội để tố cáo, bóc trần sự thật về việc “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” và Đào Minh Quân là lừa đảo, lợi dụng lòng tin nhân dân trong nước để phục vụ mưu đồ chính trị cá nhân đê hèn, xảo quyệt.

Theo Thượng tá Lê Văn Trúc, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng, tới cuối tháng 7/2023, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh, bóc gỡ 40/40 đối tượng cơ sở nội địa. Khởi tố 4 vụ án với 7 bị can về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Những bản án thích đáng dành cho những kẻ “ảo vọng chính trị”, là “vật thí” của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng và TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử, tuyên phạt từ 6-16 năm tù.

Kết quả đấu tranh với hoạt động của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vạch trần bản chất của tổ chức phản động, khủng bố, bịp bợm này cho người dân trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế thấy rõ để bài trừ, tẩy chay.