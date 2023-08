Đấu tranh làm thất bại âm mưu của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” tại Lâm Đồng - Bài 1: Những ảo vọng ngông cuồng

Tổ chức lưu vong “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” được thành lập ngày 16/2/1991 tại Mỹ, do Đào Minh Quân (nguyên trung úy VNCH, SN 1952 tại Thừa Thiên – Huế, quốc tịch Hoa Kỳ) cầm đầu. Tôn chỉ, mục đích của tổ chức phản động này là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng phương pháp bạo động vũ trang, dựng “nền đệ tam Việt Nam cộng hòa”.

Năm 1995, Tổng cục An ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ, xử lý, vô hiệu hóa hàng trăm cơ sở nội địa và số đối tượng xâm nhập của tổ chức này. Tuy nhiên, từ năm 2015 tới nay, Đào Minh Quân và số đối tượng cầm đầu ở nước ngoài tiếp tục phục hồi tổ chức, tiến hành các hoạt động chống phá ngày càng manh động, nguy hiểm hơn.

Phương thức, thủ đoạn của tổ chức này là vận động quốc tế, tranh thủ hậu thuẫn của một số nước phương Tây, hoạt động khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động tuyên truyền nhằm phá hoại hệ tư tưởng, rải truyền đơn, kích động biểu tình, kết hợp chủ trương tập hợp người Việt trong và ngoài nước, các tầng lớp xã hội tham gia tổ chức, sử dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động và bạo động vũ trang. Năm 2018, Bộ Công an đã ra thông báo xác định “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố. Trước đó, tháng 8/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Năm 2017, Nguyễn Đoàn Quang Viên (SN 1982, ngụ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) đang ở TP Hồ Chí Minh, đã sử dụng tài khoản Facebook “Donald Trump” kết bạn với một số người trong tổ chức này. Sau khi gia nhập “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, Viên cùng Trần Công Khải (ngụ tại TP Hồ Chí Minh) và một số đối tượng khác lập nhóm “Anh em nhà ku tí” để bàn bạc, lên kế hoạch phá hoại Hội nghị APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam. Tháng 11/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố Trần Công Khải về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Từ thời điểm này, Viên luôn được lực lượng Công an quan tâm, động viên tránh xa, từ bỏ tổ chức để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Đoàn Quang Viên đã thề thốt từ bỏ, nhưng chỉ được thời gian ngắn. Tháng 6/2018, đối tượng này tái hoạt động trở lại cho “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 6/7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đoàn Quang Viên về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Viên khai nhận: được Nguyễn Hữu Trí, thành viên của “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” sống ở Mỹ lôi kéo nên đã tiếp tục tham gia tổ chức này. Trí tung tin, khi nào đạt được 5 triệu phiếu “trưng cầu dân ý”, bầu Đào Minh Quân làm tổng thống thì sẽ đủ tư cách về Việt Nam tái thiết đất nước. Khi ấy, các thành viên của tổ chức này sẽ được ban phát nhiều chế độ đãi ngộ, bổ nhiệm giữ những vị trí, chức vụ trọng yếu trong bộ máy nhà nước. Tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” đã phong Nguyễn Đoàn Quang Viên cấp hàm “Thiếu tá”, chức vụ “Cục trưởng Cục tâm lý chiến, Tổng cục chiến tranh chính trị”. Nhiệm vụ của “Cục trưởng” là tuyên truyền về tổ chức, đề ra ý tưởng và kêu gọi người dân tham gia “trưng cầu dân ý” thông qua hình thức quét Qrcode.

Đặc biệt, Nguyễn Đoàn Quang Viên còn lôi kéo được Y Phinh Du (SN 1984), Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 23/2/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố Y Phinh Du về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Y Phinh Du khai nhận, được Nguyễn Đoàn Quang Viên lôi kéo, đối tượng đã viết đơn xin tham gia tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, trở thành người hoạt động tích cực cho tổ chức này ở Đắk Lắk.

Y Phinh Du lấy thông tin của 861 trường hợp thông qua danh sách tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2018 và danh sách những người tham gia bảo hiểm y tế tại xã Bông Krang cùng nhiều tài liệu liên quan tới lĩnh vực quốc phòng gửi cho Nguyễn Đoàn Quang Viên để thực hiện “trưng cầu dân ý”. Công an tỉnh Lâm Đồng đã ủy thác cho Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 5 (Bộ Quốc phòng), tiến hành xác minh các tài liệu do Y Phinh Du gửi cho “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Kết quả xác minh những tài liệu này là mật, thuộc lĩnh vực quốc phòng. Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bổ sung Y Phing Du tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Do đối tượng này thực hiện tội phạm xâm phạm khách thể là bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tách, chuyển phần vụ án liên quan tới Y Phinh Du cho Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 5 thụ lý, điều tra.

“Nếu không kịp thời ngăn chặn, khởi tố bắt giữ, xử lý đối tượng sẽ hết sức nguy hiểm, có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Xử lý Nguyễn Đoàn Quang Viên là đòn đánh mạnh vào cơ sở nội địa, đối tượng cốt cán, “ngọn cờ” của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” ở trong nước, thức tỉnh đối với nhiều người còn hoang mang, dao động, tin vào những luận điệu tuyên truyền bịp bợm của tổ chức này!..”, Thượng tá Lê Văn Trúc, Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.

(Còn nữa)