(GLO)- Rũ bỏ những áp lực, đội tuyển Bỉ đã chơi một trận cầu hứng khởi trước đại diện của châu Đại Dương để giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng G.

Với nhiều ngôi sao trong đội hình, việc chỉ có 2 điểm sau 2 trận đấu ở bảng G khiến đội tuyển Bỉ đứng trước nhiều áp lực. Quỷ đỏ buộc phải thắng để tự quyết cho số phận của mình.

Đánh bại New Zealand, Bỉ giành suất vào vòng knock-out. Ảnh: Reuters

Và đội bóng New Zealand đang xếp ở cuối bảng với 1 điểm duy nhất rõ ràng là mục tiêu không thể tốt hơn để Kevin De Bruyne cùng các đồng đội giành lấy 3 điểm cũng như cởi bỏ những áp lực đặt nặng lên đôi chân.

Không ngoài dự đoán, đại diện của Tây Âu đã ào ạt tràn sang phần sân đối phương. Các tình huống lên bóng với tốc độ cao từ nhiều hướng của Bỉ đẩy New Zealand vào thế chống đỡ.

Đội bóng đến từ châu Đại Đương thi đấu co cụm trong bối cảnh khung thành của họ luôn đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nếu không có cột dọc cứu thua, New Zealand thậm chí đã sớm phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm của Trossard.

Trossard tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm để mở tỷ số 1-0

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, New Zealand rốt cuộc cũng không cầm cự được trước sức ép khủng khiếp của Quỷ đỏ. Phút 28, trong tình huống lộn xộn ở vòng cấm, Trossard đã nhanh chân dứt điểm tung nóc lưới đối phương mở tỷ số 1-0.

Sau khi “thông nòng”, đội tuyển Bỉ đã chủ động giảm nhịp trận đấu. Đó cũng là thời điểm mà New Zealand có cơ hội tung ra những tình huống tấn công về phía đối phương.

Nhưng khi các chân sút của họ chưa làm khó được đôi tay của Courtois thì một lần nữa Trossard tỏa sáng. Phút 50, tiền đạo của Arsenal tiếp tục thể hiện khả năng chớp cơ hội trong vòng cấm với cú ra chân nhanh nhân đôi cách biệt 2-0.

Trong một thế trận trên cơ hoàn toàn, Kevin De Bruyne cũng đã có riêng cho mình bàn thắng sau cú dứt điểm từ khoảng cách gần 20 m ở phút 67 nâng tỷ số lên 3-0.

Những phút cuối trận, Quỷ đỏ có phần chùng xuống để New Zealand có cơ hội dâng cao. Và đội bóng xứ sở kiwi đã có được bàn thắng danh dự với cú sút đẹp mắt của Just ở phút 83.

New Zealand có bàn thắng danh dự của Just

Song chỉ ít giây sau bàn thua, Lukaku đã nhấn chìm đối thủ với cú đánh đầu ở cự ly gần nâng tỷ số lên 4-1. Đến những giây bù giờ cuối cùng, Saelemaekers đã sút tung lưới New Zealand ấn định tỷ số 5-1.

Lukaku nhấn chìm New Zealand với cú đánh đầu không thể cản phá

Với chiến thắng này, đội tuyển Bỉ đã giành ngôi đầu bảng G khi hơn Ai Cập hiệu số bàn thắng bại. Ai Cập sau khi hòa Iran 1-1 cũng giành vé đi tiếp trong khi đại diện của châu Á với 3 điểm cùng hiệu số 0 phải chờ đợi kết quả của các bảng đấu còn lại.