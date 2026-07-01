(GLO)- Ecuador đã nhập cuộc đầy quyết tâm trước Mexico song không thể ngăn cản sức mạnh của đội chủ nhà. El Tri đã có một trận đấu thuyết phục để ghi tên mình vào vòng 1/8 để chờ Anh hoặc Cộng hòa Congo.

Sau khi đánh bại đội tuyển Đức để vượt qua cánh cửa hẹp có mặt ở vòng knock-out, Ecuador tràn trề sự tự tin khi đến làm khách trên sân Banorte của Mexico.

Đánh bại Ecuador, Mexico thẳng tiến vào vòng 1/8. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, dù lường trước sức nóng trên các khán đài ở Mexico City, đại diện của Nam Mỹ cũng thực sự choáng ngợp trước sức ép của người hâm mộ chủ nhà cũng như những gì đội bóng áo xanh thể hiện trên sân.

Phút 22, cầu trường Banorte đã bùng nổ với tình huống xử lý rồi dứt điểm quyết đoán của Quinones mở tỷ số 1-0.

Mexico có bàn thắng mở tỷ số 1-0 trong tình huống phản công nhanh

Khi đội khách còn chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, chỉ 9 phút sau, Mexico tiếp tục tung đòn “chí mạng” với cú sút đẹp mắt của Jimenez nâng tỷ số lên 2-0.

Dẫn trước 2 bàn, El Tri chủ động nhường thế trận cho đối thủ trong hiệp 2. Cùng với đó, họ đã bố trí một hàng thủ chặt chẽ cũng như sẵn sàng tung ra những pha phản công sắc bén.

Jimenez ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico

Ecuador đã chơi đầy nỗ lực với nhiều phương án nhân sự nhắm vào hàng công song tất cả đều bất lực trước hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải.

Đánh bại đội bóng Nam Mỹ 2-0, Mexico đã thẳng tiến vào vòng 1/8 và sẽ chờ đội đối thủ trong cuộc đối đầu giữa Anh và Cộng hòa Congo.