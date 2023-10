(GLO)- Sáng 8-10, Thị Đoàn An Khê phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu HĐND thị xã với trẻ em năm 2023.

Đại diện lãnh đạo HĐND thị xã An Khê, UBND thị xã An Khê, Thị đoàn An Khê chủ trì buổi tiếp xúc đối thoại. Tham gia buổi đối thoại có 100 học sinh đại diện cho 11.553 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã An Khê.

Trên tinh thần cởi mở, các em học sinh đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến tình trạng dạy thêm, học thêm; bạo lực học đường; vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng hút thuốc lá điện tử trong trường học; học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ; định hướng nghề nghiệp cho những học sinh lớp 9.

Cùng với đó, các em học sinh mong muốn thị xã quan tâm tổ chức các cuộc thi âm nhạc, mỹ thuật tạo điều kiện cho học sinh có sân chơi bổ ích, phát huy năng khiếu; đầu tư xây dựng hồ bơi; xây dựng khu vui chơi dành cho thiếu nhi; quan tâm xây dựng nhà đa năng tại Trường THCS Lê Hồng Phong; xây dựng sân bóng đá mini tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường An Bình); xây dựng thêm công trình vệ sinh tại Trường Tiểu học Ngô Mây cơ sở 1 (phường An Phú); xây dựng khu vui chơi cho học sinh làng Pốt (xã Song An)…

Những tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh đã được lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của thị xã trả lời cụ thể, giúp các em hiểu rõ hơn về những nỗ lực của thị xã trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian qua.

Kết thúc chương trình tiếp xúc đối thoại, Ban tổ chức tặng 100 suất quà cho các em học sinh tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Thành-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã An Khê khẳng định: Buổi tiếp xúc đối thoại là dịp để các đại biểu HĐND thị xã, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, ban giám hiệu các trường lắng nghe tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, nguyện vọng của các em học sinh về thực hiện quyền trẻ em và những vấn đề mà các em đang quan tâm; tạo cơ hội giúp các em học sinh giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống để rèn luyện bản thân.