Đã nộp thuế đất vẫn bị ghi nợ: Cục Thuế yêu cầu xử lý dứt điểm

(GLO)- Cục Thuế vừa yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý dứt điểm tình trạng thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không chính xác, ghi nhận nợ không đúng thực tế.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh một số người dân phản ánh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhưng vẫn nhận được thông báo còn nợ.

Ngày 29-10, Cục Thuế ban hành công văn yêu cầu tăng cường quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tập trung khắc phục sai sót dữ liệu và giải quyết phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế.

Cục Thuế cho biết tại một số địa phương, tình trạng thông tin người nộp thuế, thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến thông báo tiền thuế không chính xác. Ảnh: T.L/TTO

Cục Thuế cho biết đã hoàn thành rà soát 95,57% trong tổng số hơn 3,37 triệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần rà soát. Tuy nhiên, tại một số địa phương, thông tin người nộp thuế và thửa đất chưa được cập nhật đầy đủ, dẫn đến thông báo nghĩa vụ thuế chưa chính xác.

Việc tiếp nhận, xử lý phản hồi của người dân qua phương thức điện tử ở một số nơi còn chậm, nội dung trả lời chưa rõ ràng hoặc chưa giải quyết dứt điểm vướng mắc.

Để khắc phục tình trạng này, Cục Thuế yêu cầu các địa phương tiếp tục cập nhật chính xác thông tin người nộp thuế, thửa đất và kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính; xử lý dữ liệu lịch sử, thông tin sai lệch, trùng lặp và các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý.

Cơ quan thuế phải phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đất đai và các đơn vị liên quan để đối chiếu thông tin người sử dụng đất, biến động đất đai và kết quả nộp ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, 100% trường hợp người nộp thuế có số tiền nộp thừa phải được xác nhận chính xác trên hệ thống quản lý thuế theo quy định.

Hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 là ngày 2-11 do ngày 31-10 rơi vào thứ Bảy. Người dân nên chủ động tra cứu nghĩa vụ thuế, kiểm tra thông tin thửa đất và lưu giữ chứng từ để bảo vệ quyền lợi, đồng thời phản ánh kịp thời nếu phát hiện dữ liệu không chính xác.

Khi đã nộp thuế nhưng vẫn bị ghi nợ, trước hết, người dân nên kiểm tra lại thông báo thuế và chứng từ thanh toán, đối chiếu họ tên, mã số thuế, thông tin thửa đất, kỳ tính thuế, số tiền phải nộp và thời điểm giao dịch.

Nếu nộp qua ngân hàng hoặc ứng dụng điện tử, cần lưu lại xác nhận giao dịch; nếu nộp trực tiếp, cần giữ biên lai để làm căn cứ xác minh.

Tiếp đó, người dân có thể sử dụng chức năng phản hồi trên ứng dụng eTax Mobile hoặc liên hệ cơ quan thuế quản lý địa bàn, đơn vị được ủy nhiệm thu để đề nghị kiểm tra. Khi phản ánh, nên cung cấp thông báo ghi nợ, chứng từ nộp tiền và thông tin liên quan đến thửa đất để việc đối chiếu được thuận lợi.

Trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật, thông tin người nộp thuế không chính xác hoặc khoản tiền đã nộp chưa được hạch toán, người dân cần đề nghị cơ quan thuế xác minh, điều chỉnh theo quy định.

Nếu cơ quan thuế xác định vẫn còn nghĩa vụ chưa hoàn thành, người dân nên yêu cầu làm rõ kỳ tính thuế, căn cứ xác định số tiền còn nợ và khoản thanh toán đã được ghi nhận trước khi thực hiện nghĩa vụ tiếp theo.