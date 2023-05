COVID-19: Một phần châu Á tăng 454%, Việt Nam lại bị WHO lưu ý

Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên do nắng nóng, cơ thể sẽ thực hiện các cơ chế để điều tiết giữ thân nhiệt như thở nhanh, dãn mạch dưới da, toát mồ hôi, ức chế quá trình sinh nhiệt trong cơ thể... gây ra mất nước càng làm rối loạn nước điện giải dễ gây tăng thân nhiệt làm tổn thương hệ thống thần kinh trung ương.

(GLO)-Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 1/5, Mỹ sẽ ngừng các yêu cầu tiêm vaccine Covid-19 với nhân viên, nhà thầu liên bang và du khách quốc tế từ ngày 11/5, khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do vi rút SAR-CoV-2 gây ra kết thúc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban khẩn cấp (EC) về Các quy định y tế quốc tế (IHR) COVID-19 do Tổng Giám đốc WHO triệu tập sẽ được tổ chức vào ngày 4-5.