Chư Pưh tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Năm 2023, công tác xây dựng Đảng đã phát triển 73 đảng viên mới, đạt hơn 114% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác cán bộ được chú trọng. Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra đối với 5 tổ chức đảng và 12 đảng viên, giám sát đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên...

Về lãnh đạo các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, năm 2023, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt khoảng 4.771 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, trong đó nông-lâm nghiệp chiếm 43,47%, thương mại-dịch vụ chiếm 22,37%. Thu nhập bình quân đầu người hơn 54 triệu đồng/người/năm, đạt gần 108% nghị quyết đề ra và tăng 7,97% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng là 33.853 ha, đạt 102% so với kế hoạch, đã được cấp 14 mã vùng trồng. Tổng đàn gia súc toàn huyện hơn 106.830 con, đạt 94,5% kế hoạch và đàn gia cầm gần 102.000 con, đạt hơn 112,3% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ rừng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp-xây dựng cơ bản năm 2023 đạt hơn 1.676 tỷ đồng, tăng 8,58% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng 12,17% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 103,5% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn đầu tư-xây dựng cơ bản hơn 87,1 tỷ đồng, khối lượng ước thực hiện và giải ngân đạt khoảng 97,7% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp đã được phân bổ hơn 120,2 tỷ đồng, giải ngân đạt hơn 88% kế hoạch. Thực hiện hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc Đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong năm đã giải quyết việc làm cho 1.150 lao động, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,43%...

Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị thống nhất triển khai nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là: Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, gắn với triển khai các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (10/12/2009-10/12/2024). Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có chi ủy đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030...

Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt hơn 8,6%. Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển lâm nghiệp bền vững. Đẩy mạnh các chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh trên địa bàn huyện. Thực hiện tái canh cây cà phê, xây dựng mã vùng trồng; phát triển vùng dược liệu, rau, hoa và cây ăn quả, đồng thời phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững...

Đẩy mạnh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản và các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tập trung hoàn thành việc xây dựng làng Thơ Ga B (xã Chư Don) đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Tập trung công tác chống thất thu thuế, nuôi dưỡng và khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý giá cả, ổn định thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và huy động các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…