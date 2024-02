Sau khi Công ty Premier Foods thu hồi sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa, Bộ Y tế đã có cảnh báo về các sản phẩm nhập khẩu này

Các chuyên gia sức khỏe nói rằng: 1 muỗng canh dầu ô liu mỗi ngày mang lại những lợi ích sức khỏe to lớn và có thể cứu mạng bạn, giúp bạn kéo dài tuổi thọ.

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hiện có 200 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, hầu hết đều là người nghèo, khó khăn. Nhiều bệnh nhân do khó khăn về kinh tế nên vấn đề dinh dưỡng chưa đảm bảo khiến việc điều trị bệnh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Huyết áp cao là căn bệnh nguy hiểm, thường do nhiều yếu tố kết hợp như chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và di truyền.

Bé gái 4 tuổi ở Bình Thuận bị chó của gia đình hàng xóm cắn, 9 ngày sau bé tử vong do bệnh dại.

(GLO)- Sáng 15-2, Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng vừa thực hiện gắp dị vật là hạt me trong mũi phải của 1 bé gái 4 tuổi. Hạt me do trẻ tự nhét vào mũi khoảng 1 tháng trước.