Cà phê đặc sản 'ngon nhất Việt Nam' được chốt giá 1,2 triệu đồng/kg

(GLO)- Sau gần 1 năm triển khai, Dự án xây dựng vùng trồng rau củ quả đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã An Phú và xã Chư Á do Phòng Kinh tế TP. Pleiku triển khai đã góp phần hình thành thói quen sản xuất rau an toàn trong bà con nông dân.