Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn: Gia Lai chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tiếp và làm việc với đoàn có các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho biết: UBND tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo Sở GD-ĐT cùng các sở, ngành có liên quan cũng như các địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi. Các khâu của công tác chuẩn bị thi đã và đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phân công đã xây dựng kế hoạch phối hợp nhằm thực hiện mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị tỉnh Gia Lai chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Đ.T

“Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, tỉnh Gia Lai có 16.206 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 15.502 thí sinh đang học lớp 12 và 704 thí sinh tự do). Căn cứ vào quy chế thi và số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Sở GD-ĐT đã kiểm tra, khảo sát, lựa chọn đặt 42 điểm thi tại các trường phổ thông ở 17 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, tại mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn đặt 1 điểm thi dự phòng theo quy chế. Tổng số phòng thi dự kiến là 689 phòng thi chính thức. Riêng đối với thí sinh tự do dự thi đề thi của Chương trình GDPT 2006, Sở GD-ĐT sẽ bố trí một điểm thi tại TP. Pleiku.

Sở GD-ĐT cũng phối hợp huy động 4.502 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động tham gia trong các khâu tổ chức của kỳ thi”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-cho biết.

Việc thực hiện kế hoạch dạy học, ôn tập, đánh giá, xếp loại học sinh cũng được tỉnh chú trọng. Ngay từ đầu năm học 2024-2025, Sở GD-ĐT đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác dạy học, ôn tập, phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi. Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc kế hoạch ôn thi, có kiểm tra, đánh giá nhằm đưa ra các giải pháp, biện pháp ôn tập, bồi dưỡng kiến thức theo định hướng đề thi của Bộ GD-ĐT; đặc biệt, tập trung vào các định dạng câu hỏi mới, câu hỏi có liên hệ thực tiễn; chú trọng ôn tập cho học sinh có nguy cơ rớt tốt nghiệp. Công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đã được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Sở GD-ĐT đã chỉ đạo cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm công tác đăng ký dự thi cho thí sinh theo hình thức trực tuyến, có giải pháp kiểm soát những sai sót có thể xảy ra; rút kinh nghiệm từ những sai sót trong khâu đăng ký dự thi mà các trường gặp phải trong những năm trước về một số nội dung như: điều kiện dự thi của học sinh; họ tên của học sinh dân tộc thiểu số; đăng ký nhầm môn thi; hồ sơ miễn thi của học sinh...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi; phương án hỗ trợ thí sinh dự thi; công tác in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi; công tác chấm thi… cũng được tỉnh lên kế hoạch và có phương án triển khai cụ thể. Không để học sinh, thí sinh nào bị bỏ lại phía sau. Đã có 14/17 địa phương của tỉnh Gia Lai rà soát và có kế hoạch chi hỗ trợ cho 2.407 thí sinh khó khăn với tổng số tiền hơn 942 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng phương án để hỗ trợ ăn, bố trí nơi nghỉ… cho thí sinh tự do dự thi Chương trình GDPT 2006.

Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên học sinh thi Chương trình phổ thông 2018 với nhiều điểm mới về nội dung thi và phương thức tổ chức thi, tỉnh Gia Lai có số lượng thí sinh tăng đột biến (tăng 968 thí sinh so với năm 2024); thí sinh chọn nhiều tổ hợp môn thi tự chọn (35/36 tổ hợp môn); nhiều cán bộ quản lý, giáo viên không tham gia làm nhiệm vụ trong kỳ thi vì có con tham gia dự thi… dẫn đến có một số khó khăn nhất định trong khâu tổ chức thi.

Cụ thể như: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến gặp nhiều lúng túng, đăng ký nhầm lẫn nhiều thông tin; số phòng thi tăng dẫn tới việc bố trí phòng thi phải thực hiện ghép trường hoặc di chuyển thí sinh đăng ký ở điểm tiếp nhận này đến dự thi ở điểm thi khác; công tác in sao đề thi gặp khó khi thực hiện in sao cho 2 chương trình thi khác nhau…

Bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, đạt kết quả cao

Thông tin thêm về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai-cho hay: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm mới, đặc biệt, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước sắp xếp lại bộ máy tổ chức hành chính Nhà nước. Chính vì vậy, công tác tổ chức kỳ thi được tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi đã và đang được tiến hành theo đúng tiến độ, kế hoạch, theo đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, trên tinh thần làm việc khẩn trương, không chủ quan và chuẩn bị tốt phương án để tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.T

Về công tác quản lý nhà nước của ngành GD-ĐT khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Hiện các địa phương đang xây dựng phương án chuyển giao các trường mầm non, tiểu học, THCS do UBND cấp huyện đang đảm nhiệm về cấp xã mới quản lý. Thời gian tới, dự kiến mỗi xã chỉ bố trí 1 công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục nên trách nhiệm sẽ rất nặng nề.

Cùng với đó, đòi hỏi Sở GD-ĐT phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm quản lý…. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nêu khó khăn và mong Bộ GD-ĐT quan tâm trong công tác tuyển dụng giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; định hướng phát triển các Trường Dân tộc nội trú cũng như có cơ chế, chính sách cho học sinh, giáo viên các trường bán trú có học sinh người DTTS;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các ngành, địa phương và ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai trong việc chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. So với cả nước, địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Giáo dục vẫn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thành tích giáo dục và đào tạo luôn nằm trong nhóm khá của cả nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ thi. Ảnh: Đ.T

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp diễn ra với nhiều điểm mới trong bối cảnh cả nước sắp xếp lại bộ máy chính quyền, các sở, ngành, địa phương tỉnh Gia Lai cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay làm tốt nhiệm vụ để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt chất lượng tốt nhất.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, phải đảm bảo các yếu tố an toàn trong việc in sao, vận chuyển đề thi và các yếu tố về thiên tai, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và thí sinh. Cùng với đó, trong bối cảnh tái sắp xếp, tỉnh Gia Lai cần dự phòng thêm về nhân sự làm công tác thi so với những năm trước”.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Sở GD-ĐT và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, đặc biệt chú trọng đến công tác tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên và thí sinh; giúp tất cả các chủ thể tham gia kỳ thi nắm vững nội dung, nhất là những điểm mới trong quy định thi năm nay; nỗ lực cao nhất để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu ngành GD-ĐT tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tái cấu trúc phải giữ nguyên hiện trạng cơ sở giáo dục. Sau sáp nhập sẽ đánh giá lại tình hình, nếu cần phải sắp xếp thì thực hiện theo hướng dẫn chung đối với tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.

Bộ trưởng cũng dự báo về biến động dòng luân chuyển học sinh và giáo viên sau sáp nhập tỉnh. Do đó, địa phương cần lường trước những biến động tránh tình trạng thiếu giáo viên; ngành Giáo dục cần quan tâm đến tâm tư của thầy-cô giáo và có phương án cụ thể trong bối cảnh mới.

Cùng với đó, Bộ trưởng lưu ý đây là thời điểm cần đánh giá lại những mặt tích cực và nội dung cần điều chỉnh liên quan đến việc triển khai Chương trình GDPT 2018 để những năm học sau thực hiện tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra điều kiện tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T

, Bộ trưởng nhấn mạnh, địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định có tính chất, điều kiện giáo dục rất khác nhau. Do đó, lãnh đạo, cán bộ tỉnh Gia Lai (cũ) cần chú ý, tham mưu với lãnh đạo tỉnh Gia Lai (mới) để thực hiện các chính sách giáo dục dân tộc tốt nhất cho giáo viên, học sinh của địa phương. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng đề án xây dựng các trường nội trú. Đây được xem là đề án lớn nên Gia Lai cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo công tác tuyển sinh...

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Đoàn công tác đã đến kiểm tra điều kiện tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Tại đây, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của thầy, cô giáo về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và Chương trình GDPT 2018…

Bộ trưởng cũng thăm hỏi, động viên thầy-cô giáo và các em học sinh lớp 12 cố gắng ôn tập, giữ sức khỏe để hoàn thành tốt kỳ thi sắp tới. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra ở thời điểm đặc biệt, có nhiều sự đổi mới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý thầy, cô Trường THPT Hoàng Hoa Thám cần lưu ý về kỹ thuật, các yêu cầu theo đúng quy định để đảm bảo trách nhiệm. Bên cạnh đó, tổ chức ôn tập một cách tốt nhất, khuyến khích các em tự ôn thi để việc học hướng đến nâng cao năng lực của học sinh.