Bờ Biển Ngà lần đầu vượt vòng bảng World Cup: Nicolas Pépé lập cú đúp lịch sử

(GLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử, Bờ Biển Ngà vượt qua vòng bảng World Cup. Chiến thắng 2-0 trước Curaçao không chỉ đưa “Những chú voi” vào vòng knock-out, mà còn biến Nicolas Pépé thành nhân vật chính trong một đêm đáng nhớ của bóng đá châu Phi.

Có những chiến thắng không cần quá ồn ào để trở thành lịch sử. Bờ Biển Ngà hạ Curaçao 2-0 ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2026 bằng hai bàn thắng của Nicolas Pépé. Tỉ số ấy vừa đủ để đội bóng Tây Phi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai, sau Đức, qua đó lần đầu tiên đi tiếp sau vòng bảng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với nhiều cổ động viên trung lập, đây có thể chỉ là một trận đấu mà đội mạnh hơn đã làm đúng phần việc của mình. Nhưng với Bờ Biển Ngà, đó là cái kết của một hành trình kéo dài 20 năm, từ thế hệ Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Salomon Kalou, Gervinho… đến thế hệ mới dưới tay HLV Emerse Faé.

Từ nỗi tiếc nuối của Drogba đến đêm của Pépé

Bờ Biển Ngà từng có ba lần dự World Cup trước năm 2026, vào các năm 2006, 2010 và 2014. Đó đều là những đội hình rất đáng xem, thậm chí có thời điểm sở hữu dàn sao khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Nhưng điểm chung cay đắng là họ đều dừng bước ở vòng bảng.

Năm 2006, Bờ Biển Ngà ra mắt World Cup trong một bảng đấu quá nặng với Argentina, Hà Lan và Serbia & Montenegro. Bốn năm sau, họ tiếp tục gặp những đối thủ lớn như Brazil, Bồ Đào Nha. Đến năm 2014, cơ hội tưởng như đã mở ra, nhưng đội bóng châu Phi vẫn không thể vượt qua giới hạn của chính mình.

Vì thế, chiến thắng trước Curaçao không đơn thuần là 3 điểm. Nó giống như một cánh cửa lịch sử cuối cùng cũng được mở. Những gì thế hệ Drogba chưa làm được, thế hệ Pépé, Amad Diallo, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré và Yan Diomandé đã hoàn thành.

Hành trình bảng E: thắng nghẹt thở, thua tiếc nuối, rồi tự định đoạt số phận

Bờ Biển Ngà mở màn bảng E bằng chiến thắng 1-0 trước Ecuador. Đó là trận đấu đặt nền móng cho tham vọng đi tiếp. Không phải màn trình diễn hủy diệt, nhưng đủ thực dụng, đủ bản lĩnh và đủ để họ tin rằng lịch sử có thể được viết lại.

Ở lượt trận thứ hai, Bờ Biển Ngà thua Đức 1-2. Trận thua ấy đáng tiếc bởi đội bóng châu Phi đã chơi không hề lép vế và có thời điểm khiến Đức gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong một bảng đấu có Đức, Ecuador và Curaçao, sai số luôn rất nhỏ. Sau hai lượt trận, Bờ Biển Ngà hiểu rằng họ không thể trông chờ vào phép màu từ nơi khác. Muốn đi tiếp, họ phải tự thắng Curaçao.

Và họ đã làm được.

Trước Curaçao, Bờ Biển Ngà nhập cuộc với sự chủ động cần thiết. Bàn mở tỉ số đến sớm, sau một tình huống đội bóng Caribe mắc lỗi khi triển khai bóng từ tuyến dưới. Yan Diomandé, cầu thủ trẻ đang gây chú ý, chớp thời cơ rất nhanh trước khi tạo điều kiện để Nicolas Pépé dứt điểm cận thành.

Bàn thắng ấy giúp Bờ Biển Ngà cởi bỏ áp lực. Nhưng Curaçao không buông xuôi. Đội bóng lần đầu dự World Cup vẫn chơi đầy tự trọng, cố gắng pressing, cố gắng đưa bóng lên phía trên và tạo ra vài khoảnh khắc khiến hàng thủ Bờ Biển Ngà phải cảnh giác.

Sự khác biệt cuối cùng nằm ở chất lượng cá nhân. Sang hiệp hai, Ibrahim Sangaré tung đường chuyền sắc như dao cắt vào khoảng trống, Pépé di chuyển đúng nhịp rồi dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp. 2-0 cho Bờ Biển Ngà. Cũng từ khoảnh khắc ấy, tấm vé đi tiếp gần như nằm chắc trong tay “Những chú voi”.

Nicolas Pépé: từ người bị hoài nghi thành biểu tượng của đêm lịch sử

Câu chuyện của Nicolas Pépé khiến chiến thắng này có thêm chiều sâu. Anh từng là bản hợp đồng đắt giá của Arsenal, từng được kỳ vọng rất lớn, rồi cũng từng trải qua những năm tháng không dễ dàng ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Trước World Cup 2026, Pépé không phải cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đội hình Bờ Biển Ngà. Sự chú ý có thể thuộc về Amad Diallo, Franck Kessié, Sangaré hay các tài năng trẻ giàu tốc độ. Nhưng bóng đá thường chọn nhân vật chính theo cách rất riêng.

Trong trận đấu phải thắng, Pépé là người xuất hiện đúng lúc. Bàn đầu tiên là sự nhạy cảm của một cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm. Bàn thứ hai là pha xử lý gọn gàng, lạnh lùng và quyết đoán. Không phô trương, không màu mè, nhưng cực kỳ hiệu quả.

Cú đúp ấy không chỉ đưa Bờ Biển Ngà đi tiếp. Nó còn đưa Pépé trở lại trung tâm câu chuyện, như một cầu thủ biết cách trả lời bằng bóng đá sau những quãng lặng trong sự nghiệp.

Bảng E ngã ngũ ra sao?

Đức đứng đầu bảng E với 6 điểm. Dù thua Ecuador ở lượt cuối, Đức vẫn giữ ngôi đầu nhờ lợi thế đối đầu trước Bờ Biển Ngà.

Bờ Biển Ngà xếp thứ hai với 6 điểm, cùng điểm với Đức nhưng kém tiêu chí xếp hạng. Hai chiến thắng trước Ecuador và Curaçao là đủ để đội bóng châu Phi lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup.

Ecuador đứng thứ ba với 4 điểm. Chiến thắng trước Đức ở lượt cuối giúp Ecuador có vị thế thuận lợi trong nhóm các đội xếp thứ ba xuất sắc, qua đó cũng giành quyền đi tiếp.

Curaçao xếp cuối bảng với 1 điểm. Dù bị loại, đội bóng Caribe vẫn để lại dấu ấn trong lần đầu dự World Cup, đặc biệt là trận hòa Ecuador và tinh thần thi đấu kiên cường sau thất bại nặng trước Đức.

Vị trí Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Đức 3 2 0 1 +6 6 2 Bờ Biển Ngà 3 2 0 1 +2 6 3 Ecuador 3 1 1 1 0 4 4 Curaçao 3 0 1 2 -8 1

Kết quả chính của Bờ Biển Ngà ở bảng E:

Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador

Đức 2-1 Bờ Biển Ngà

Bờ Biển Ngà 2-0 Curaçao

Một chiến thắng của riêng Bờ Biển Ngà, nhưng cũng là câu chuyện của châu Phi

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội, mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nền bóng đá ngoài nhóm quyền lực truyền thống. Với châu Phi, việc số suất dự World Cup tăng lên giúp những đội tuyển giàu tiềm năng như Bờ Biển Ngà có thêm không gian để thể hiện.

Nhưng cơ hội chỉ có ý nghĩa khi được nắm lấy. Bờ Biển Ngà không đi tiếp nhờ may mắn. Họ thắng Ecuador trong trận ra quân, chỉ thua sát nút trước Đức, rồi đánh bại Curaçao ở trận đấu quyết định. Đó là hành trình đủ chắc để khẳng định đội bóng của HLV Emerse Faé xứng đáng có mặt ở vòng knock-out.

Điều đáng nói là Faé cũng là một phần của lịch sử ấy. Ông từng thuộc thế hệ Bờ Biển Ngà dự World Cup 2006, thời điểm đội tuyển lần đầu bước ra sân khấu lớn nhất. Hai mươi năm sau, trên cương vị HLV, ông đưa đội tuyển vượt qua cột mốc mà nhiều thế hệ trước đã bỏ lỡ.

Giới hạn cũ đã bị phá, câu hỏi mới bắt đầu

Sau tiếng còi mãn cuộc, điều quan trọng nhất với Bờ Biển Ngà không chỉ là họ đã thắng Curaçao. Điều quan trọng hơn là từ đây, câu chuyện của họ tại World Cup không còn bị đóng khung trong hai chữ “vòng bảng”.

Bờ Biển Ngà từng có những ngôi sao lớn. Bờ Biển Ngà từng có những đội hình mạnh. Nhưng phải đến World Cup 2026, họ mới thật sự đi qua cánh cửa knock-out.

Nicolas Pépé có thể không phải biểu tượng lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Nhưng trong đêm Philadelphia, anh là người ký tên vào trang sử mới.

Và với Bờ Biển Ngà, đôi khi lịch sử chỉ cần một cú chạm đúng lúc, một đường chạy đúng nhịp và hai pha dứt điểm đủ lạnh lùng để biến giấc mơ 20 năm thành sự thật.