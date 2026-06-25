Cách xếp cặp vòng 32 đội World Cup 2026 dễ hiểu nhất

(GLO)- Vòng 32 đội World Cup 2026 được xếp theo khung cố định của FIFA, nhưng sự xuất hiện của 8 đội hạng ba tốt nhất khiến nhiều kịch bản đại chiến có thể xảy ra.

World Cup 2026 bước sang giai đoạn mới rất đáng chú ý: vòng 32 đội. Đây là lần đầu tiên giải đấu có 48 đội, đồng nghĩa thể thức knock-out cũng thay đổi. Không còn vòng 1/8 ngay sau vòng bảng như trước, các đội sẽ phải vượt qua thêm một cửa ải: vòng 32 đội.

Điểm quan trọng nhất: các cặp đấu vòng 32 đội không được bốc thăm lại. FIFA đã sắp sẵn khung đấu theo vị trí của các đội ở vòng bảng. Đội nhất bảng, nhì bảng và một số đội đứng thứ ba tốt nhất sẽ rơi vào những nhánh đã định.

Hình minh họa

Thể thức vòng 32 đội World Cup 2026

World Cup 2026 có 12 bảng, từ A đến L. Sau vòng bảng, 32 đội đi tiếp gồm:

12 đội nhất bảng

12 đội nhì bảng

8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất

Điều này khiến cuộc đua không chỉ nằm ở ngôi nhất, nhì bảng. Nhiều đội đứng thứ ba vẫn có thể đi tiếp nếu có điểm số, hiệu số và số bàn thắng tốt hơn các đội hạng ba khác.

Khung chính thức vòng 32 đội được xếp ra sao?

Dưới đây là khung xếp cặp chính thức theo mã bảng.

Mã trận Cặp đấu vòng 32 đội Trận 73 Nhì bảng A - Nhì bảng B Trận 74 Nhất bảng E - Đội hạng ba bảng A/B/C/D/F Trận 75 Nhất bảng F - Nhì bảng C Trận 76 Nhất bảng C - Nhì bảng F Trận 77 Nhất bảng I - Đội hạng ba bảng C/D/F/G/H Trận 78 Nhì bảng E - Nhì bảng I Trận 79 Nhất bảng A - Đội hạng ba bảng C/E/F/H/I Trận 80 Nhất bảng L - Đội hạng ba bảng E/H/I/J/K Trận 81 Nhất bảng D - Đội hạng ba bảng B/E/F/I/J Trận 82 Nhất bảng G - Đội hạng ba bảng A/E/H/I/J Trận 83 Nhì bảng K - Nhì bảng L Trận 84 Nhất bảng H - Nhì bảng J Trận 85 Nhất bảng B - Đội hạng ba bảng E/F/G/I/J Trận 86 Nhất bảng J - Nhì bảng H Trận 87 Nhất bảng K - Đội hạng ba bảng D/E/I/J/L Trận 88 Nhì bảng D - Nhì bảng G

Cách xếp này tạo ra nhiều nhánh đấu rất thú vị. Ví dụ, đội nhất bảng A không gặp đội nhì bảng B, mà gặp một đội hạng ba từ nhóm C/E/F/H/I. Trong khi đó, đội nhì bảng A gặp đội nhì bảng B.

Những cặp đã rõ sau các bảng đã kết thúc

Tính đến trưa 25/6 theo giờ Việt Nam, một số bảng đã có vị trí rõ ràng.

Bảng A

Mexico toàn thắng 3 trận, đứng đầu bảng A. Nam Phi thắng Hàn Quốc 1-0 ở lượt cuối, vươn lên nhì bảng và lần đầu trong lịch sử vào vòng knock-out World Cup.

Vị trí Đội Nhất bảng A Mexico Nhì bảng A Nam Phi Ba bảng A Hàn Quốc Tư bảng A Czechia

Từ khung FIFA, Nam Phi sẽ gặp Canada ở trận 73, còn Mexico sẽ gặp một đội hạng ba từ các bảng C/E/F/H/I ở trận 79.

Bảng B

Thụy Sĩ thắng Canada 2-1 để đứng đầu bảng B. Canada thua nhưng vẫn giữ vị trí nhì bảng nhờ hiệu số tốt hơn Bosnia và Herzegovina.

Vị trí Đội Nhất bảng B Thụy Sĩ Nhì bảng B Canada Ba bảng B Bosnia và Herzegovina Tư bảng B Qatar

Như vậy, cặp đấu chắc chắn đầu tiên ở vòng 32 đội là:

Nam Phi - Canada

Thụy Sĩ sẽ gặp một đội hạng ba từ các bảng E/F/G/I/J.

Bảng C

Brazil và Morocco cùng có 7 điểm. Brazil đứng đầu bảng nhờ hiệu số tốt hơn, Morocco xếp nhì.

Vị trí Đội Nhất bảng C Brazil Nhì bảng C Morocco Ba bảng C Scotland Tư bảng C Haiti

Theo khung đấu, Brazil sẽ gặp đội nhì bảng F, còn Morocco gặp đội nhất bảng F. Điều này khiến bảng F trở thành bảng có ảnh hưởng trực tiếp tới đối thủ của hai đội rất mạnh là Brazil và Morocco.

Các cặp đấu có thể xảy ra đáng chú ý

Do nhiều bảng chưa kết thúc, chưa thể chốt toàn bộ 16 cặp đấu. Tuy nhiên, dựa trên khung FIFA và cục diện hiện tại, có thể hình dung những kịch bản đáng chú ý sau.

Kịch bản 1: Mexico gặp một đội hạng ba khó chịu

Mexico đã chắc chắn đứng đầu bảng A. Đối thủ của họ sẽ là một đội hạng ba từ các bảng C/E/F/H/I.

Các khả năng đáng chú ý:

Mexico có thể gặp Vì sao đáng chú ý? Scotland Nếu Scotland lọt nhóm hạng ba tốt nhất, đây sẽ là trận có tính đối kháng thể lực cao Thụy Điển Nếu Thụy Điển đứng thứ ba bảng F, Mexico có thể gặp một đối thủ châu Âu rất khó chịu Cape Verde Nếu Cape Verde đứng thứ ba bảng H và đi tiếp, đây sẽ là cặp đấu giàu màu sắc “hiện tượng” Uruguay Nếu Uruguay tụt xuống thứ ba bảng H, Mexico có thể gặp một ông lớn Nam Mỹ ngay vòng 32 đội Senegal Nếu Senegal thắng Iraq và lọt nhóm hạng ba tốt nhất, Mexico sẽ gặp đối thủ châu Phi giàu thể lực

Nhận định: Mexico chắc chắn muốn tránh Uruguay hoặc Thụy Điển. Sau vòng bảng hoàn hảo, họ có lợi thế sân nhà và tâm lý, nhưng đối thủ hạng ba ở World Cup 2026 không đồng nghĩa với “đối thủ yếu”.

Kịch bản 2: Brazil chờ Nhật Bản hoặc Thụy Điển

Brazil đứng đầu bảng C. Theo khung đấu, họ sẽ gặp đội nhì bảng F.

Bảng F hiện có Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Vì vậy, Brazil nhiều khả năng sẽ gặp một trong hai đội:

Brazil có thể gặp Nhận định Nhật Bản Kịch bản hấp dẫn về tốc độ, kỹ thuật và khả năng pressing Thụy Điển Trận đấu nặng về thể lực, bóng bổng và các pha cố định Hà Lan Ít khả năng hơn nếu Hà Lan giữ được ngôi đầu, nhưng vẫn có thể xảy ra nếu bảng F đảo chiều

Nhận định: Brazil chắc chắn không muốn gặp Nhật Bản quá sớm nếu đại diện châu Á duy trì phong độ cao. Nhật Bản có khả năng tổ chức, phản công và thoát pressing tốt, đủ gây khó cho bất kỳ đội lớn nào.

Kịch bản 3: Morocco có thể gặp Hà Lan

Morocco xếp nhì bảng C, nên sẽ gặp đội nhất bảng F. Nếu Hà Lan giữ ngôi đầu bảng F, cặp đấu rất đáng xem sẽ là:

Hà Lan - Morocco

Đây là cặp đấu hấp dẫn cả về chuyên môn lẫn câu chuyện. Hà Lan có chất lượng tấn công và thể hình tốt, trong khi Morocco là đội có tính tổ chức cao, chuyển trạng thái nhanh và giàu bản lĩnh ở các giải lớn.

Nếu Nhật Bản vượt lên nhất bảng F, Morocco sẽ gặp Nhật Bản. Đây cũng là một cặp đấu rất đáng chờ đợi vì cả hai đều chơi kỷ luật và có tốc độ chuyển trạng thái tốt.

Kịch bản 4: Argentina có thể gặp Uruguay hoặc Cape Verde

Argentina gần như chắc chắn đứng đầu bảng J nếu không có biến động cực lớn ở lượt cuối. Theo khung đấu, đội nhất bảng J gặp đội nhì bảng H.

Bảng H hiện rất mở với Tây Ban Nha, Uruguay, Cape Verde và Saudi Arabia. Vì vậy, Argentina có thể gặp:

Argentina có thể gặp Nhận định Uruguay Siêu đại chiến Nam Mỹ ngay vòng 32 đội Cape Verde Cặp đấu giữa nhà đương kim vô địch và hiện tượng của giải Tây Ban Nha Chỉ xảy ra nếu bảng H đảo chiều mạnh, nhưng là kịch bản cực nặng Saudi Arabia Khả năng thấp hơn, cần Saudi Arabia thắng Cape Verde và các kết quả khác ủng hộ

Nhận định: Argentina chắc chắn muốn tránh Uruguay hoặc Tây Ban Nha. Nếu gặp Cape Verde, trận đấu vẫn không dễ bởi đội bóng châu Phi đã cầm hòa cả Tây Ban Nha và Uruguay.

Kịch bản 5: Anh có thể gặp Cape Verde, Uruguay hoặc Algeria

Nếu Anh giữ được ngôi đầu bảng L, họ sẽ gặp một đội hạng ba từ các bảng E/H/I/J/K.

Những đối thủ tiềm năng:

Anh có thể gặp Nhận định Cape Verde Đội bóng hiện tượng, phòng ngự khó chịu và phản công nhanh Uruguay Kịch bản rất nặng nếu Uruguay rơi xuống hạng ba bảng H Algeria Đối thủ có tốc độ, kỹ thuật và tinh thần chiến đấu cao DR Congo Cặp đấu giàu thể lực, khó đoán Ecuador Nếu Ecuador đứng thứ ba bảng E và đi tiếp

Nhận định: Anh đang có lợi thế nhưng trận hòa Ghana cho thấy họ chưa thật sự thuyết phục trước các khối phòng ngự thấp. Nếu gặp Cape Verde hoặc Uruguay, đây sẽ là bài kiểm tra rất khó.

Kịch bản 6: Bồ Đào Nha có thể gặp Ghana hoặc Croatia

Bảng K còn trận Colombia - Bồ Đào Nha. Nếu Colombia giữ ngôi đầu, Bồ Đào Nha nhiều khả năng đứng nhì bảng K. Khi đó, Bồ Đào Nha sẽ gặp đội nhì bảng L.

Bảng L đang có Anh, Ghana, Croatia và Panama. Vì vậy, Bồ Đào Nha có thể gặp:

Bồ Đào Nha có thể gặp Nhận định Ghana Trận đấu tốc độ, giàu sức mạnh và khó kiểm soát Croatia Cặp đấu kinh nghiệm, đẳng cấp và rất khó lường Anh Chỉ xảy ra nếu Anh tụt xuống nhì bảng L Panama Khả năng thấp hơn

Nhận định: Bồ Đào Nha vừa thắng đậm Uzbekistan, Ronaldo lập dấu ấn lớn, nhưng nhánh đấu này không nhẹ. Ghana và Croatia đều là những đội có khả năng gây khó bằng hai cách khác nhau: Ghana bằng tốc độ, Croatia bằng kinh nghiệm kiểm soát nhịp.

Kịch bản 7: Mỹ có thể gặp Bosnia, Thụy Điển hoặc Algeria

Mỹ đang có lợi thế lớn ở bảng D. Nếu giữ ngôi nhất bảng D, họ sẽ gặp một đội hạng ba từ các bảng B/E/F/I/J.

Các đối thủ có thể xuất hiện:

Mỹ có thể gặp Nhận định Bosnia và Herzegovina Bosnia có 4 điểm, rất sáng cửa trong nhóm hạng ba Thụy Điển Nếu Thụy Điển đứng thứ ba bảng F, đây là đối thủ rất khó chịu Algeria Nếu Algeria đứng thứ ba bảng J và đi tiếp Ecuador Nếu Ecuador đứng thứ ba bảng E Senegal Nếu Senegal tự cứu mình ở bảng I

Nhận định: Mỹ có lợi thế sân nhà, nhưng nếu gặp Thụy Điển hoặc Algeria, trận đấu sẽ không đơn giản. Đó là các đội có thể chơi rất rát và không ngại va chạm.

Dự đoán kịch bản cặp đấu vòng 32 đội dễ xảy ra

Dựa trên vị trí hiện tại, phong độ sau vòng bảng và các trận còn lại, đây là nhóm cặp đấu có xác suất tương đối cao. Đây là dự báo biên tập, không phải lịch chính thức cuối cùng.

Cặp đấu dự đoán Mức độ khả thi Nhận định nhanh Nam Phi - Canada Đã chắc Cặp đấu của hai đội giàu tốc độ, Canada nhỉnh hơn về kinh nghiệm Mexico - Cape Verde/Scotland/Thụy Điển Khả năng cao Mexico gặp đội hạng ba, đối thủ cụ thể phụ thuộc nhóm hạng ba tốt nhất Brazil - Nhật Bản/Thụy Điển Khả năng cao Phụ thuộc trận Nhật Bản - Thụy Điển ở bảng F Hà Lan/Nhật Bản - Morocco Khả năng cao Cặp đấu rất đáng xem vì Morocco đã vào guồng Đức - Hàn Quốc/Bosnia/Thụy Điển/Paraguay Khả năng cao Đức nhiều khả năng đứng đầu bảng E và gặp một đội hạng ba Anh - Cape Verde/Uruguay/Algeria Có thể xảy ra Nếu Anh nhất bảng L, đối thủ hạng ba có thể rất khó chịu Argentina - Uruguay/Cape Verde Có thể xảy ra Đây là một trong những kịch bản hấp dẫn nhất vòng 32 đội Bồ Đào Nha - Ghana/Croatia Có thể xảy ra Phụ thuộc vị trí cuối của bảng K và L Colombia - Croatia/Algeria/Paraguay Có thể xảy ra Nếu Colombia nhất bảng K, họ gặp một đội hạng ba từ D/E/I/J/L Pháp/Na Uy - Scotland/Thụy Điển/Cape Verde Có thể xảy ra Đội nhất bảng I gặp một đội hạng ba từ C/D/F/G/H

Những cặp đấu đáng chờ nhất nếu xảy ra

Cặp đấu Vì sao đáng chờ? Argentina - Uruguay Đại chiến Nam Mỹ, Messi trước hàng thủ giàu va chạm của Uruguay Mexico - Uruguay Chủ nhà gặp ông lớn Nam Mỹ, áp lực khổng lồ tại Azteca Brazil - Nhật Bản Tốc độ, kỹ thuật và pressing ở cường độ cao Hà Lan - Morocco Một cặp đấu chiến thuật rất cân bằng Anh - Cape Verde Ứng viên vô địch gặp hiện tượng của giải Bồ Đào Nha - Croatia Ronaldo trước một Croatia đầy kinh nghiệm Mỹ - Thụy Điển Chủ nhà gặp đối thủ châu Âu giàu thể lực Đức - Hàn Quốc Cặp đấu gợi lại ký ức World Cup 2018

Điều gì khiến vòng 32 đội năm nay khó đoán?

Vòng 32 đội World Cup 2026 khó đoán vì ba lý do.

Thứ nhất, nhóm hạng ba tạo ra rất nhiều biến số. Một đội tưởng như chỉ đứng thứ ba bảng đấu vẫn có thể trở thành đối thủ rất nguy hiểm ở vòng knock-out.

Thứ hai, nhiều đội lớn chưa chắc đã đứng nhất bảng. Uruguay, Bỉ, Croatia, thậm chí Bồ Đào Nha vẫn có thể rơi vào những nhánh đấu khó nếu lượt cuối không thuận lợi.

Thứ ba, các cặp đấu phụ thuộc chéo giữa nhiều bảng. Ví dụ, Mexico đứng nhất bảng A nhưng đối thủ của họ lại có thể đến từ bảng C, E, F, H hoặc I. Điều này khiến việc tính nhánh đấu trở nên phức tạp hơn các kỳ World Cup trước.