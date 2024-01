Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Chiều nay 24.1, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự 2015.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Chiến đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan.

Các bị can gồm: Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế; Nguyễn Đằng An, cựu Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế; Nguyễn Kim Huân, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế; Nguyễn Viết Toản, cựu nhân viên Công ty AIC; Nguyễn Đăng Linh, cựu nhân viên Công ty AIC; Đặng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE; và Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty AIC.

Gần đây, ngày 19.1, C03 tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Hạnh Chung, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, hiện là Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, về tội đưa hối lộ.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, C03 đang mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Hơn 2 năm qua, Công ty AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về vi phạm đấu thầu ở các đơn vị, địa phương. Mới đây nhất, cuối tháng 12.2023, nhiều lãnh đạo, cán bộ Công ty AIC bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm 2022, các sai phạm xảy ra ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM liên quan Công ty AIC đã bị điều tra.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện bị cáo buộc có sai phạm trong 5 vụ án song vẫn đang bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã quốc tế và đã bị xét xử vắng mặt tại một số vụ án.

Ông Nguyễn Nhân Chiến xuất phát từ cán bộ Đoàn sau đó làm Bí thư Tỉnh đoàn rồi Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Năm 2011, ông Chiến làm Chủ tịch UBND tỉnh, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đến tháng 2.2015, ông Chiến được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, cho đến khi nghỉ hưu vào cuối năm 2021.

Trong thời gian đương chức, ông Chiến vướng nhiều lùm xùm khi bổ nhiệm nhiều người thân, họ hàng làm lãnh đạo ở các địa phương thuộc mình quản lý.