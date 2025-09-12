Danh mục
Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

NGÔ THANH
(GLO)- Chiều 11-9, tại phường Diên Hồng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

Đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Thạc sĩ Tô Nam-Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học (Trường Chính trị tỉnh) chủ trì hội thảo.

dong-chi-ngo-khac-ngoc-tinh-uy-vien-hieu-truong-truong-chinh-tri-gia-lai-phat-bieu-tai-hoi-thao.jpg
Đồng chí Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Huy Toàn

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực triển khai các chương trình, dự án trọng điểm (đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia) đạt kết quả tích cực, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vẫn còn một số chính sách thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn; năng lực của cán bộ cơ sở còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa sâu rộng…

anh-quang-canh-hoi-thao-khoa-hoc-nang-cao-hieu-qua-thuc-thi-chinh-sach-doi-voi-dong-bao-dan-toc-thieu-so-tren-dia-ban-tinh-gia-lai.jpg
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Ảnh: Huy Toàn

Với 33 tham luận (trong đó 8 tham luận được trình bày trực tiếp), Hội thảo khoa học đã tập trung làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong việc thực thi chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống.

Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, góp phần bổ sung lý luận về công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện và bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

