Bài học cảnh tỉnh từ những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Liên tiếp các vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến xe tải

Nhiều người vẫn chưa hết kinh hoàng về vụ TNGT xảy ra khoảng 12h15 ngày 2/4, tại ngã 3 La Sơn thuộc phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai giữa xe khách và xe tải. Thời điểm đó, xe khách mang BKS 47B-022.30 lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai. Khi đến vị trí nói trên, xe khách tông vào đuôi xe tải mang BKS 81C-187.87 chạy từ đường nhánh ra Quốc lộ 14. Sau cú va chạm, xe khách tiếp tục lao thẳng vào nhà dân.

Vụ tai nạn làm cho 2 người gồm tài xế xe khách và 1 hành khách tử vong tại chỗ, 8 người bị thương. Cú va chạm mạnh cũng làm sập mái hiên, tường nhà người dân; phần đầu và hông của xe ôtô khách biến dạng.

Tiếp đó, khoảng 16h40 ngày 5/6 trên tuyến tỉnh lộ 663 (thuộc địa phận thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), xe tải mang BKS 81H-010.45 do tài xế Hoàng Xuân Tài (SN 1970, trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku) điều khiển bất ngờ tông vào xe ôtô bán tải mang BKS 81C-148.74 đang dừng ở bên phải, sau đó tiếp tục tông vào xe máy mang BKS 81B2-783.37 do anh Nguyễn Quang Hòa (SN 1988, trú xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) điều khiển, chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1992) và con trai là N.H.T.N. (SN 2020). Vụ tai nạn khiến 3 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Mới đây nhất, vào khoảng 14h40 ngày 12/8, tại Km 1646+500 Quốc lộ 14 (thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải mang BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi tỉnh Gia Lai va chạm với ôtô con mang BKS 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú phường Ia Kring, TP Pleiku) điều khiển chở theo 3 người, tiếp đó lao sang phần đường ngược chiều và tông trực diện vào xe tải mang BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến cho ôtô con bẹp dí dưới gầm 2 xe tải, 3 người trên xe ôtô con (thành viên CLB Bóng đá HAGL) tử vong tại chỗ gồm: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú TP Pleiku), Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha) và Đào Trọng Trí (SN 1992, trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Kết quả điều tra và khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến các vụ việc nói trên là do tài xế xe tải vi phạm các quy định khi tham gia giao thông như thiếu chú ý quan sát, vượt ẩu khi chưa đủ các điều kiện an toàn…

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2022 đến 14/7/2023, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 185 vụ TNGT, làm chết 120 người, bị thương 128 người. Thời gian xảy ra TNGT từ sau 12h đến 24h chiếm 75%. Trong đó, đi không đúng phần đường, làn đường (61 vụ, chiếm 33,15%), thiếu chú ý quan sát (52 vụ, chiếm 28,26%), vượt xe, chuyển hướng không đảm bảo an toàn (22 vụ, chiếm 11,96%), do người đi bộ (13 vụ, chiếm 7,07%), nồng độ cồn, chất ma túy (17 vụ, chiếm 9,24%)...

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 60.534 phương tiện vi phạm, trong đó, xe khách là 518 phương tiện, xe tải là 5.837 phương tiện, xe taxi là 1.829 phương tiện (chiếm khoảng 14%). Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, quá khổ quá tải, chở quá số người quy định và thiết bị an toàn không đảm bảo. Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định xử phạt với số tiền 48,6 tỷ đồng.

An toàn là trên hết!

Có lẽ đến giờ phút này, 3 đứa trẻ (em lớn nhất SN 2009, em nhỏ nhất SN 2017) trong căn nhà cấp 4 tại thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông vẫn chưa thể tin được là mình đã vĩnh viễn mất đi cha, mẹ và em trai trong vụ TNGT vào ngày 5/6 vừa qua. Trong buổi chiều định mệnh ấy, em N. đang chơi gần nhà thì nghe có vụ TNGT nên chạy ra xem. Khi đến nơi, em cũng không nhận ra đó là bố mẹ và em trai của mình. Khi có người nói đó là bố mẹ và em trai mình thì em mới òa khóc, chạy vội về nhà báo cho ông bà. Cha mẹ và em trai của em bị nạn khi chỉ còn cách nhà vài trăm mét.

Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ của các em đi làm công nhân ở Bình Dương và gửi các em cho ông bà nội đã già yếu chăm sóc giúp. Từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, cha mẹ các em không có việc làm nên phải trở về quê, cha thì đi làm thuê làm mướn khắp nơi, mẹ cũng tranh thủ chạy mua ve chai để phụ chồng nuôi con, đắp đổi qua ngày. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, các em bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, nỗi đau làm sao kể xiết. Giờ đây, cha mẹ các em không còn nữa, ông bà đã già yếu không phụ giúp được nhiều, những đứa trẻ còn quá ngây thơ, non nớt, những gương mặt hồn nhiên nhưng đã đượm buồn quặn thắt biết trông cậy vào ai.

Mỗi người tử vong do TNGT là mất mát của xã hội. Nhưng hơn hết, đó chính là nỗi đau của những người còn sống khi phải vĩnh viễn rời xa những người thân yêu cùng nỗi ám ảnh có thể sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.

Sau trận đấu với CLB Sông Lam Nghệ An ở vòng cuối V-League 2023 trên sân Vinh, các thành viên CLB HAGL được xả trại, tự do di chuyển. Do không có chuyến bay thẳng về TP Pleiku nên trợ lý HLV Dương Minh Ninh, cầu thủ Paollo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí đi máy bay về sân bay Buôn Ma Thuột. Sau đó, cả 3 được xe của CLB đón về Gia Lai nhưng trên đường di chuyển thì không may gặp nạn.

Trước khi xảy ra sự việc, cả 3 người đều có những dự định và mãi mãi dang dở không thể thực hiện được nữa. Trong đó, trợ lý HLV Dương Minh Ninh cùng nhóm bạn lên kế hoạch đưa gia đình đi du lịch tại Đà Nẵng sau một mùa giải nhiều khó khăn. Nếu không có cú húc từ phía sau của xe tải vào buổi chiều 12/8, HLV Dương Minh Ninh đã có chuyến nghỉ hè đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và những người bạn ở phố biển Đà Nẵng vào ngày hôm sau.

Tương tự, chị Tammy (người yêu cầu thủ Paollo) ngồi sụp dưới gốc cây trong nhà xác Bệnh viện Đại học Y dược HAGL, chị không thể tin được sự thật là bạn trai đã mãi mãi ra đi. Sau mùa giải V-League 2023, anh chị đã lên kế hoạch trở về Bồ Đào Nha làm lễ cưới. Nhìn di ảnh của bạn trai trong nhà xác bệnh viện, chị Tammy chỉ biết khóc nghẹn, xót xa cho hạnh phúc dang dở, những dự định tuyệt vời cùng bạn trai sẽ thực hiện sau lễ cưới.

Vụ TNGT thảm khốc cũng đã cướp đi bác sĩ Đào Trọng Trí đầy tài năng, nhiệt huyết, tính tình hòa nhã. Trọng Trí là con trai duy nhất trong gia đình và anh đã lên kế hoạch cưới vợ vào cuối năm 2023. Ở tang lễ của con, ông Đào Văn Long (cha ruột bác sĩ Trí) xót xa cho biết cả nhà đang tất bật chuẩn bị đón tin vui khi Trí sẽ cưới vợ cuối năm nay nhưng tai nạn ập đến quá nghiệt ngã khiến mọi chuyện thay đổi, đau đớn tột cùng. Điều đau xót của các vụ TNGT là không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, tài sản mà nặng nề hơn là những cái chết không dự báo trước, nhiều công dân tài năng bị tước đoạt sinh mệnh.

“Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim” là nội dung thường trực được các cấp, các ngành nhắc nhở, tuyên truyền, vận động tại các diễn đàn, hội nghị, tập huấn về an toàn giao thông. Tuy nhiên, rất nhiều tài xế còn xem nhẹ hoặc chưa quan tâm đúng mức khi tham gia giao thông. Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

“Lực lượng chức năng sẽ làm hết sức để đảm bảo TTATGT. Tuy nhiên, mỗi người, mỗi nhà cũng phải có ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông, mỗi người làm một việc tốt để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Các tài xế khi lên xe hãy nghĩ đến vợ con, gia đình của mình và những người xung quanh, hãy lái xe với trách nhiệm cao nhất và lái xe bằng cả trái tim”, Thượng tá Quỳnh nhấn mạnh.