Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Chư Pưh: Tiền đạo Paollo Maderia của Hoàng Anh Gia Lai tử nạn

Chủ gara lừa bán 9 xe ô tô của khách Để có tiền trả nợ, chủ gara ô tô Auto 99 ở TP.Tam Điệp (Ninh Bình) đã đem 9 chiếc xe ô tô của khách đi bán.

Cháu dựng chuyện bị cướp 9,3 triệu đồng để không trả nợ cho bà nội (GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,250 triệu đồng đối với N.A.T. (SN 2006, trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Đak Pơ: Bắt khẩn cấp đối tượng trộm cắp xe mô tô (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Thanh (SN 2006; trú tại làng Brọch Siêu, xã An Trung, huyện Kông Chro) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng cướp 2,3 tỉ đồng nhà Chủ tịch huyện lãnh tổng cộng 63 năm tù Ngày 10.8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt tổng cộng 63 năm tù đối với nhóm đối tượng 4 người đã có hành vi cướp tài sản hơn 2,3 tỉ đồng tại nhà Chủ tịch UBND 1 huyện tại Đắk Lắk.

Ấn Độ thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân kỹ thuật số (GLO)- Theo hãng tin Reuters, các nhà lập pháp Ấn Độ ngày 9-8 đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân kỹ thuật số năm 2023.

Truy tìm xe vật chứng hiệu Honda Airblade BKS 81T1-036.79 (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo truy tìm vật chứng liên quan đến nguồn tin về tội phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An Khê tạm giữ 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Văn Minh Vinh (SN 2006, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê); Lâm Quốc Chuyễn (SN 2003) và Phạm Chí Nguyện (SN 2003, cùng trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cô gái xinh đẹp đi dự đám cưới thành đạo chích (GLO)- Nhân lúc phòng cưới của bạn thân không có người, Phạm Thị Mỹ Duyên (quê ở Thanh Hóa) mở khóa tủ, lấy trộm 8 chỉ vàng.



Tin lời công an dỏm, 5 tỉ đồng trong tài khoản 'bốc hơi' Một phụ nữ tại Đà Nẵng bị đối tượng tự xưng công an lừa cài ứng dụng có chứa mã độc, sau đó bị rút hết 5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Triển khai hiệu quả các kế hoạch chuyên đề đấu tranh trấn áp tội phạm (GLO)- Sáng 8-8, tại hội trường Công an tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy, mua bán người 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Bố bị truy tố vì giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển gây tai nạn chết người (GLO)- Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Lê Văn Thơm (SN1966, trú xã An Phú, TP. Pleiku) vì giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115,7 tỉ đồng Ngày 8.8, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và 2 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ia Grai: Chém người tử vong do cãi nhau trong quán billiards (GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng Công an huyện Ia Grai điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Lừa hơn 400 tỉ đồng, nữ bị cáo bật khóc khi nghe tuyên án chung thân Nghe tòa tuyên mức án tù chung thân, nữ bị cáo 38 tuổi ở tỉnh Quảng Nam ngã khuỵu xuống ghế òa khóc.

Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình đánh bạc ở Đắk Lắk Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý một số cán bộ ở địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức đánh bạc tại một khách sạn trên địa bàn.

Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học (GLO)- Ngày 7-8, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ký ban hành Kế hoạch số 2088/KH-UBND thực hiện Đề án của Chính phủ về tăng cường phòng-chống tội phạm về đa dạng sinh học (ĐDSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2023-2025).

Giả danh công an lên mạng tán tỉnh và lừa gạt tiền phụ nữ (GLO)- Công an huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đang bắt giữ Lê Thanh Hưng (SN 1994; ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi giả danh công an nhằm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



