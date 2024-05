“Bà đỡ” của phụ nữ nghèo Tân An

(GLO)- Từ sự giúp sức của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An (huyện Đak Pơ), nhiều gia đình chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã vươn lên nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thức (thôn Tân Bình, xã Tân An) có hoàn cảnh éo le. Chồng qua đời do bạo bệnh, con trai và bản thân bà cũng bị bệnh tật hành hạ. “Tôi uống thuốc điều trị ung thư nhiều năm nay. Con trai tôi cũng vậy. Năm 2013, cháu nó mắc sốt xuất huyết nhưng do không phát hiện chữa trị kịp thời, biến chứng nặng gây hôn mê sâu. Nhờ chị em trong Hội LHPN xã kêu gọi, ủng hộ 30 triệu đồng nên mới đủ kinh phí thuốc thang chạy chữa cho cháu. Nếu không có sự giúp đỡ đó, con trai tôi không sống được đến giờ.

Hiện nay, cứ mỗi tháng, chị Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An và các chị em trong hội sẽ đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho gia đình. Ngoài ra, có một số chị em còn cho vay mượn tiền để mua sắm vật tư phục vụ hoạt động canh tác nông nghiệp của gia đình. Sự giúp đỡ chân tình ấy đã giúp cho gia đình tôi dần bước qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống”-bà Thức tâm sự.

Ở thôn Tân Hội, gia đình chị Dương Thị Tàu cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Một mình chị Tàu bươn chải nuôi 3 con cùng mẹ già trên 80 tuổi và người chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Khi thì chị chặt mía thuê, lúc lại đi dọn đất trồng màu cho hộ gia đình khác trong vùng. Nhằm giúp gia đình chị Tàu vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, Hội LHPN xã Tân An đã mua tặng 1 chiếc máy ép nước mía.

“Đất đai bán hết để chạy chữa cho chồng rồi, giờ chỉ đi làm thuê thôi. Lúc thuốc thang cho chồng, khi mua đồ học tập cho con, chưa kể mua thức ăn hàng ngày. Có điều là gia đình cũng thấy ấm lòng hơn bởi sự tiếp sức của chị em Hội LHPN xã. Cùng với việc kêu gọi Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí mua thuốc thang và viện phí cho chồng, Hội còn tặng nhu yếu phẩm cho chúng tôi mỗi tháng.

Các chị ấy còn tặng cho 1 chiếc máy ép nước mía để có thêm nguồn thu nhập. Hàng ngày, 3 đứa con thay phiên nhau cùng với chồng xay nước mía bán cho khách, còn tôi đi làm thuê cho người ta. Bà con trong thôn thương tình nên thường lui tới mua nước mía ủng hộ. Chúng tôi chỉ biết ghi lòng tạc dạ sự giúp sức của những tấm lòng thảo thơm để cố gắng vươn lên trong cuộc sống”-chị Tàu bộc bạch.

Với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Trà (thôn Tân Hội), cuộc sống “dễ thở” hơn khi có sự chung tay đỡ đần của Hội LHPN xã Tân An. Vừa tặng 1 bò cái sinh sản cho góa phụ trẻ, chị em phụ nữ còn giúp cho nhiều ngày công lúc mùa vụ và tặng gạo, nhu yếu phẩm.

Chị Trà xúc động nói: “Biết gia đình cần công khi mùa vụ đến là chị em trong hội đến làm giúp mà không lấy tiền bạc gì cả. Đến dịp lễ lạt, tết nhất, chị em cũng đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình nên tôi thấy vui lắm. Chị em còn cho vay vốn làm ăn. Nhờ sự giúp sức đó, gia đình tôi đã thoát diện hộ nghèo rồi. Gia đình sẽ nỗ lực phát triển kinh tế để không phụ sự giúp sức của Hội LHPN xã trong những năm qua”.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An Bùi Thị Hồng Thắm: Các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đã xây dựng được 20 mô hình tiết kiệm, thu hút 97% hội viên phụ nữ tham gia, với tổng số tiền tiết kiệm trên 950 triệu đồng. Có 63 chị được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, trong đó có 20 hội viên phụ nữ nghèo. Đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tiền vay sẽ không tính lãi. Nhờ có nguồn vốn vay này, trong 3 năm (2021-2023), có 10 hội viên thoát nghèo bền vững.

“Hội còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực khác để giúp cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Từ việc tặng bò, máy ép nước mía, nhu yếu phẩm để tạo sinh kế đến hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng và ngày công lao động miễn phí. Tính riêng 3 năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ được 12 bò cái sinh sản và 3 máy ép nước mía cho 15 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí thực hiện chương trình này là từ sự đóng góp của hội viên và nhà hảo tâm trong cả nước. Thông qua những hoạt động này đã giúp cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn dần cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên trên nghịch cảnh.

Ghi nhận nỗ lực của chị em phụ nữ Tân An trong việc giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho Hội Phụ nữ xã Tân An vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024. Ngoài ra, có 1 cá nhân khác trong hội cũng được Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024”-bà Thắm cho biết thêm.