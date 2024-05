An Khê: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Sáng 29-5, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), UBND thị xã An Khê đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Chủ tịch UBND thị xã An Khê Đinh Văn Cương và Thượng tá Phạm Thành Lương-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn thị xã.

5 năm qua, thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Thị ủy, UBND thị xã An Khê đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện tốt vai trò, chức năng xây dựng nền quốc phòng toàn dân; công tác xây dựng và hoạt động trong khu vực phòng thủ của thị xã luôn đạt kết quả tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chỉ đạo các cấp, ngành, các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hệ thống chính trị và toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phát động phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 590 lần tại các thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan; 86 lượt trường học với 110.552 lượt người tham gia; phát hơn 12.600 tờ rơi thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm.

Tổ chức diễn tập phòng thủ thị xã, diễn tập phòng thủ dân sự đạt loại giỏi; chỉ đạo các xã, phường diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đúng ý định, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng khá tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Hàng năm, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Thị ủy, UBND thị xã An Khê tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản cấp trên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ thị xã “Cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc”, phù hợp với sự phát triển của tình hình, góp phần gắn kết chặt chẽ với thế trận phòng thủ của tỉnh.