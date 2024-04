An Khê phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

(GLO)- Ngày 19-4, tại khu vực Hội trường trực tuyến, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, Ban Tuyên giáo Thị ủy; lãnh đạo các xã, phường, một số cơ quan, phòng, ban liên quan của thị xã; đại diện lãnh đạo các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị xã An Khê cùng 100 học sinh thuộc Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường THCS Đề Thám (phường Tây Sơn).

Tại buổi lễ, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã đã xếp 6 mô hình xếp sách nghệ thuật với hơn 1.000 quyển sách; trưng bày 17 booster sách; tổ chức đố vui có thưởng bằng hình thức cho các em học sinh trả lời những câu hỏi về sách, báo; giới thiệu về sách hay.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Lê Thị Hồng Minh cho biết: Thị xã An Khê hiện có 1 thư viện thuộc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao với hơn 36.000 đầu sách, báo, tạp chí; 100% xã, phường có tủ sách. Bên cạnh đó, là hệ thống các thư viện trường học, phòng đọc sách của các đơn vị quân đội, công an, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trên địa bàn thị xã được tiếp cận thường xuyên và dễ dàng hơn với sách.

“Thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21-4, thị xã An Khê phát động, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay-Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc-Tai nghe”. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách với nhiều nội dung, chủ đề, lĩnh vực,...phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; triển khai cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến””-bà Minh nhấn mạnh.

Dịp này, Ban tổ chức tặng sách cho các đại biểu tham dự. Thị Đoàn An Khê tặng 10 suất quà (10 cuốn vở/suất) cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi thuộc các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã.