An Khê gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn

( GLO)- Sáng 20-12, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thị xã nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Các đại biểu dự buổi gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thị xã An Khê. Ảnh: Thế Huynh

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan; nguyên lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã qua các thời kỳ cùng 180 cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thị xã An Khê.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang An Khê nói riêng trong suốt chặng đường 80 năm qua. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã An Khê luôn phát huy truyền thống quê hương anh dũng, kiên cường, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hàng năm làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thế Huynh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: Với phẩm chất cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố thực lực chính trị ở cơ sở, xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện cả về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với các cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong thị xã quyết tâm xây dựng An Khê giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng-an ninh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII đã đề ra, tiếp tục tô thắm thêm truyền thống anh hùng của quê hương.