3/6 khu vực dịch tễ theo phân chia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo cáo số ca COVID-19 gia tăng, trong đó có những quốc gia "đảo chiều" đột ngột với số ca "khủng".

Các bằng chứng khoa học cho thấy nước chanh có thể làm chậm quá trình chuyển đổi carbohydrate thành đường, do đó ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến.

Ngày 3/5, WHO đã công bố chiến lược mới trong phòng chống COVID-19, trong đó chuyển từ cơ chế khẩn cấp sang chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lâu dài đối với dịch bệnh này.

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin, giai đoạn 2021-2023” (RAI3E) do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ hiện được triển khai tại 162 xã của 15 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Ở tuổi 109, cụ ông Vincent Dransfield (sống tại Little Falls, Mỹ), vẫn tiếp tục lái xe đi khắp nơi và tự nấu ăn, đã tiết lộ bí quyết để có tuổi thọ đặc biệt của mình. Thật bất ngờ, đó là 2 điều không thể dễ hơn.

Theo Bộ Y tế, ngày 4/5 có 809 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tiếp tục không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca.

Kế hoạch chiến lược ứng phó với COVID-19 cho giai đoạn 2023-2025 của WHO sẽ hỗ trợ các nước chuyển từ ứng phó khẩn cấp sang quản lý, kiểm soát và phòng ngừa dịch COVID-19 một cách bền vững lâu dài.

(GLO)-Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 1/5, Mỹ sẽ ngừng các yêu cầu tiêm vaccine Covid-19 với nhân viên, nhà thầu liên bang và du khách quốc tế từ ngày 11/5, khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do vi rút SAR-CoV-2 gây ra kết thúc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban khẩn cấp (EC) về Các quy định y tế quốc tế (IHR) COVID-19 do Tổng Giám đốc WHO triệu tập sẽ được tổ chức vào ngày 4-5.