4 thói quen tuổi 50 tuổi cần tránh khi tập thể dục

Tập luyện thể dục thường xuyên rất quan trọng đối với người đang trong độ tuổi 50. Vận động thể chất phù hợp trong giai đoạn này sẽ giúp họ có sức khỏe tốt để có thể tự chăm sóc mình khi về già, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Để tránh nguy cơ chấn thương, người trên 50 tuổi cần tránh những thói quen sau:

Chỉ thực hiện các bài tập ngồi một chỗ

Khi tập luyện thể dục, người tập không chỉ thực hiện các bài trên máy như nâng tạ, bắp tay mà cũng cần thực hiện các bài tập cần di chuyển nhiều, chẳng hạn như chạy bộ, đi bộ.

Trong sinh hoạt hằng ngày, họ cũng cần hạn chế ngồi quá lâu mà cần di chuyển thường xuyên, chẳng hạn như quét nhà, lau nhà hoặ đi bộ đến siêu thị, cửa hàng tạp hóa.

Nếu không thực hiện thường xuyên các hoạt động này thì cơ bắp dù có săn chắc cũng sẽ khó duy trì được sức mạnh. Khi về già, những người này sẽ gặp khó khăn trong các hoạt động thường ngày như mang xách vật dụng, thậm chí rời khỏi giường vào buổi sáng cũng là vấn đề.

Không tập các bài sức mạnh

Sau 30 tuổi, cứ 10 năm thì cơ thể sẽ mất từ 3 đến 8% khối lượng cơ. Mất khối lượng cơ sẽ làm giảm sức mạnh, tăng nguy cơ loãng xương, viêm khớp và các bệnh mạn tính khác.

Để giảm nguy cơ này, các bài tập sức mạnh như nâng tạ, squat là rất quan trọng. Những bài tập này không chỉ làm cơ săn chắc mà còn duy trì khối lượng cơ, giúp các hoạt động thường ngày trở nên linh hoạt hơn.

Tập mà không có huấn luyện viên

Khi đã trên 50 tuổi, sức mạnh và sức bền của cơ thể đã không còn tốt như trước. Do đó, người tập cần tìm đến một huấn luyện viên chuyên nghiệp để có thể hướng dẫn các bài tập sức mạnh và cardio phù hợp.

Không nghỉ ngơi phục hồi đủ

Phục hồi là điều rất cần thiết trong tập luyện thể thao, đặc biệt là với người trên 50 tuổi. Ở độ tuổi này, cơ thể đã có nhiều dấu hiệu lão hóa và khả năng phục hồi cũng không còn tốt như khi còn trẻ.

Để cơ thể phục hồi tốt, người tập cần ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và đủ chất. Một nhóm cơ nên tập cách nhau ít nhất 48 giờ. Mỗi tuần nên nghỉ tập ít nhất 1 ngày. Tập luyện quá sức, phục hồi không đủ sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương.