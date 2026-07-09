Yamaha ra mắt xe ga mới giá 62,5 triệu đồng, sở hữu trang bị đáng gờm

Mới đây, Yamaha Motor Nhật Bản đã chính thức giới thiệu CYGNUS X Special Edition 2026.

CYGNUS X Special Edition 2026 là phiên bản giới hạn với chỉ 800 chiếc được sản xuất riêng cho thị trường Nhật Bản. So với bản tiêu chuẩn, phiên bản này không thay đổi về nền tảng kỹ thuật mà tập trung nâng cấp diện mạo theo phong cách xe đua của dòng R-Series.

Xe sử dụng màu sơn Matte Gray Metallic 8 tương tự YZF-R1M, kết hợp nhiều chi tiết trang trí giả sợi carbon cùng các mảng màu đen tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và cao cấp hơn.

Yamaha cũng bổ sung hàng loạt chi tiết nhận diện riêng cho phiên bản giới hạn như huy hiệu Limited Emblem, heo phanh trước và sau được anod màu vàng, giảm xóc sau với lò xo màu vàng cùng bộ yên thiết kế độc quyền sử dụng chất liệu Suede kết hợp bề mặt Carbon Look. Đường chỉ khâu màu xanh trên yên tiếp tục nhấn mạnh phong cách Yamaha Racing, giúp tổng thể chiếc xe mang nhiều hơi hướng của mẫu superbike YZF-R1M.

CYGNUS X Special Edition vẫn sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124cc, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 12 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT sử dụng dây đai V-Belt. Xe cũng được tích hợp hệ thống van biến thiên VVA, giúp tối ưu khả năng vận hành ở cả dải vòng tua thấp lẫn cao, mang lại cảm giác tăng tốc mượt mà và linh hoạt.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS nhằm hạn chế hiện tượng trượt bánh sau trên mặt đường có độ bám thấp, cùng hệ thống phanh liên kết UBS giúp phân bổ lực phanh hợp lý giữa bánh trước và bánh sau, tăng tính ổn định khi giảm tốc.

CYGNUS X Special Edition sử dụng hệ thống chiếu sáng LED trên toàn thân xe, cụm đồng hồ LCD đa màu kích thước 4,6 inch và cổng sạc USB Type-C phục vụ nhu cầu sử dụng thiết bị di động trong quá trình di chuyển. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 28 lít, đủ sức chứa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể dài 1.865 mm, rộng 715 mm và cao 1.125 mm, chiều dài cơ sở 1.340 mm, khoảng sáng gầm 125 mm và chiều cao yên 785 mm. Trọng lượng xe ở mức 126 kg, đi kèm bình nhiên liệu dung tích 6 lít. Theo tiêu chuẩn WMTC, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt khoảng 41,9 km/lít khi vận hành với một người.

Tại thị trường Nhật Bản, CYGNUS X Special Edition được phân phối với giá bán 402.600 yên - khoảng 65,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)