Tin liên quan Hàng loạt trận động đất, Nhật Bản cảnh báo sóng thần

Còn vùng biển thuộc thành phố Toyama ở tỉnh Toyama cũng ghi nhận sóng thần cao 80 cm vào lúc 4 giờ 35 phút.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo một trận sóng thần cao 0,4 m đã xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới Kashiwazaki Kariwa ở tỉnh Niigata của Nhật Bản. Còn trong các video phát trên nền tảng xã hội X sau đó, các nhân chứng đã ghi lại cảnh sóng thần ập vào bờ biển Nhật Bản, bao gồm bờ biển thuộc thành phố duyên hải Joetsu thuộc tỉnh Niigata.

Chánh văn phòng Nội các Hayashi Yoshimasa cho biết ông đã nhận được thông tin rằng có 6 người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập hoặc do các nguyên nhân khác do trận động đất gây ra. Giới chức thành phố Wajima xác nhận có 6 người dân bị vùi lấp trong đống đổ nát do nhà sập sau trận động đất.

Một số người khác bị nhồi máu cơ tin, bị ngã hoặc bị vật rơi trúng người ở tỉnh Niigata, Fukui,Ishikawa.

Ngoài ra, theo hãng tin Kyodo, hơn 51.000 người ở 5 tỉnh miền Trung Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp sau loạt trận động đất tại đây, trong đó có trận mạnh tới 7,6 độ richter.

33.000 hộ gia đình đã bị mất điện và dịch vụ liên lạc qua điện thoại di động ở tỉnh Ishikawa và Niigata. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại máy biến áp ở nhà máy điện hạt nhân Shika, nhưng đã được dập tắt.

Nhiều con đường và nhà cửa ở các tỉnh Ishikawa, Ishikawa đã bị hư hại hoặc đổ sập. Hỏa hoạn quy mô lớn bùng phát tại một số địa điểm của tỉnh Ishikawa là tâm chấn của trận động đất.

Nga và Triều Tiên đều phát cảnh bảo sóng thần tại nước mình sau trận động đất mạnh 7,5 độ ngoài khơi vùng Noto, tỉnh Ishikawa - Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cảnh báo mực nước dâng ở vùng biển phía Đông, đồng thời thông báo cơn sóng thần đầu tiên đã đến bờ biển nước này vào lúc tối 1/1 với độ cao 45 cm.