Xe khách giường nằm BKS 51B-294.89 vi phạm tốc độ

Cụ thể, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô khách loại 36 chỗ BKS 51B-294.89 (nhà xe Cô Hai) do Nguyễn Công Dân (SN 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển ghi nhận tốc độ xe lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km/h, lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83 km/h, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km/h.

“Đoạn đường này quy định tốc độ là 70 km/h nhưng xe khách BKS 51B-294.89 đã chạy trên 80 km/h. Còn xe ô tô khách giường nằm loại 41 chỗ BKS 47B-020.26 (nhà xe Quốc Cường) do Đinh Văn Hùng (SN 1972, trú xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển không có thiết bị giám sát hành trình. Ngoài ra, kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu đối với 2 tài xế điều khiển 2 xe ô tô khách giường nằm không có vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan chức năng tỉnh đang thực hiện kiểm tra ma túy đối với 2 lái xe này”-ông Hiếu cho biết thêm.

Tại nơi vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, lực lượng chức năng của tỉnh đang tiến hành đo đạc, dọn dẹp hiện trường và kéo phương tiện giao thông hư hỏng đi nơi khác để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngồi bên vệ đường, ánh mắt chị Ksor H’Ngan (trú huyện Krông Pa) bần thần kể lại: “Đang thiu thiu ngủ trên xe khách, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng va đập lớn vọng lại. Nghe mọi người hoảng loạn gào khóc, tôi biết xe ô tô mình đi bị TNGT rồi. Tôi cũng hoảng hồn theo luôn, vội vàng sờ lên cơ thể xem mình có bị thương không”.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, anh Rmah Long (SN 1994, trú xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) bàng hoàng nhớ lại: “Mình đi làm thuê ở Đà Lạt. Hôm qua đón xe về đến gần ngã ba Chư Sê rồi bắt tiếp xe khách giường nằm Cô Hai để về huyện Phú Thiện. Thế nhưng khi mới lên ngồi được 2 phút thì xe này đã gặp tai nạn. Mình ngồi phía trước nên chứng kiến diễn biến vụ tai nạn này. Mình thấy cả 2 xe đều chạy nhanh, chẳng ai nhường đường cho ai nên đâm vào nhau. Khi xảy ra tai nạn mình bị choáng, không tự thoát ra được, đến khi lực lượng Cảnh sát giao thông bế ra đưa đi cấp cứu”.

Tương tự, ông Võ Ái Bình (trú huyện Krông Năng, Đắk Lắk) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ tai nạn vừa xảy ra. Ông đi xe Quốc Cường từ tỉnh Quảng Ngãi lên Đắk Lắk thăm người thân. Lúc vừa chợp mắt thì ông Bình nghe một tiếng va chạm lớn từ hông xe. “Do nằm sát cửa kính nên khi tai nạn xảy ra, tôi bị kính xe vỡ bắn vào phần đầu và thân khiến tôi ngất đi. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy lực lượng chức năng đưa tôi từ xe khách ra rất khó khăn vì chân bị kẹt. Lúc lên bệnh viện điều trị, tôi mới trấn tĩnh để gọi về báo với gia đình”-ông Bình nhớ lại.

Khi hay tin con trai tên Nguyễn Đức Quân gặp nạn do ngồi trên xe ô tô khách xảy ra va chạm giao thông, bà Nguyễn Thị Huệ (trú huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cùng người thân tức tốc bắt xe từ Đắk Lắk qua Gia Lai để chăm con. Bà Huệ cho biết: "Cháu học ở Quảng Ngãi nên trong thời gian nghỉ lễ đón xe khách Quốc Cường về thăm gia đình. Trên đường đi thì gặp nạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng con tôi bị đa chấn thương và gãy xương cánh tay phải. Rất may, cháu được hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời”.

Còn chị Lê Thị Kim Anh (trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Chị cùng 4 người thân trong gia đình vừa có chuyến du lịch 5 ngày ở tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, tối qua bắt xe Quốc Cường để về lại thị xã Buôn Hồ. Tuy nhiên, khi xe đến đường tránh huyện Chư Sê thì xảy ra tai nạn. Cú tông khiến cả 5 người bị thương, riêng em Nguyễn Hữu Thịnh (cháu của chị Anh) văng ra khỏi ô tô, bị chấn thương vùng đầu, bụng. “Mẹ và chị của cháu Thịnh bị thương, mắc kẹt trong xe, tôi chỉ bị thương nhẹ nên hoảng loạn đi tìm thì phát hiện cháu Thịnh bị hất văng khỏi xe hàng chục mét. Trước khi xe gặp nạn, tôi và những người thân nằm giường cạnh nhau, nhưng thấy phía trước đầu xe có ghế trống nên chuyển đến phía trước nằm. Do vậy khi xe bị tai nạn, chị chỉ bị thương nhẹ ở phần chân nên vẫn còn tỉnh táo để chăm sóc người thân của mình”-chị Anh chia sẻ.

Như Báo Gia Lai đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 30-4, tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách giường nằm loại 36 chỗ BKS 51B-294.89 (nhà xe Cô Hai) do Nguyễn Công Dân (SN 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê) điều khiển lưu thông trên đường quốc lộ 25 (theo hướng từ Gia Lai đi Phú Yên) và xe ô tô khách giường nằm loại 41 chỗ BKS 47B-020.26 (nhà xe Quốc Cường) do Đinh Văn Hùng điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê, theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk.

Vụ tai nạn giao thông khiến 1 hành khách đi trên BKS 51B-294.89 tên là chị Phạm Thị Hoài Oanh (SN 1975, trú tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) tử vong. Người nhà đã đưa nạn nhân xấu số về Đồng Nai làm đám tang. 11 nạn nhân khác được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, kiểm tra sức khỏe và 6 trường hợp sơ cứu tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê.