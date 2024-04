Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai thăm hỏi nạn nhân bị tai nạn giao thông

Thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã động viên các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm bình phục vết thương để trở về với gia đình. Ông Đoàn Hữu Dũng cũng đề nghị đội ngũ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm, điều trị tích cực cho các nạn nhân và trao kinh phí hỗ trợ các nạn nhân số tiền 11 triệu đồng.

Theo Báo cáo số 52/BC-BATGT của Ban An toàn giao thông tỉnh, khoảng 3 giờ sáng 30-4, tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách giường nằm loại 36 chỗ BKS 51B-294.89 (nhà xe Cô Hai) do Nguyễn Công Dân (SN 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên đường quốc lộ 25 (theo hướng từ Gia Lai đi Phú Yên) và xe ô tô khách giường nằm loại 41 chỗ BKS 47B-020.26 (nhà xe Quốc Cường) do Đinh Văn Hùng (SN 1972, trú xã Ea Hồ, Krông Năng, Đak Lak) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê, theo hướng từ Gia Lai đi Đak Lak.

Vụ tai nạn giao thông khiến hành khách đi trên BKS 51B-294.89 tên là Phạm Thị Hoài Oanh (SN 1975, trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) tử vong. Người nhà đã đưa nạn nhân xấu số về Đồng Nai làm đám tang. 11 nạn nhân khác được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, kiểm tra sức khỏe.

Trước đó, Báo Gia Lai đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 30-4, tại nút giao thông trên đường Hồ Chí Minh tránh Chư Sê giao với quốc lộ 25, xe khách BKS 51B-294.89 lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng Chư Sê đến huyện Phú Thiện va chạm với xe khách BKS 47B-020.26 chạy trên đường tránh Chư Sê theo hướng Gia Lai đến tỉnh Đak Lak.