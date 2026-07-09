World Cup 2026 hôm nay 9/7: Nhánh đấu và lịch tứ kết mới nhất

(GLO)- World Cup 2026 đã xác định đủ 8 đội vào tứ kết gồm Pháp, Morocco, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Anh, Argentina và Thụy Sĩ. Loạt trận tứ kết bắt đầu từ rạng sáng 10/7 theo giờ Việt Nam, với cặp mở màn Pháp vs Morocco.

World Cup 2026 đang bước vào đoạn khốc liệt nhất. Sau vòng 1/8 nhiều biến động, trong đó Brazil, Bồ Đào Nha, Mỹ và Colombia đều dừng bước, 4 cặp tứ kết chính thức đã lộ diện. VOV cập nhật 8 đội giành quyền vào tứ kết gồm Morocco, Pháp, Na Uy, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Argentina và Thụy Sĩ.

Hình minh họa

Điểm đáng chú ý là ngày 9/7 theo giờ Việt Nam là thời điểm các đội chuẩn bị cho loạt tứ kết. Trận đầu tiên của vòng này diễn ra lúc 3h ngày 10/7, khi Pháp gặp Morocco tại Boston Stadium. Vì vậy, với độc giả Việt Nam, loạt tứ kết World Cup 2026 sẽ bắt đầu từ rạng sáng 10/7 và kéo dài đến sáng 12/7.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026

Thời gian theo giờ Việt Nam Trận đấu Địa điểm Nhánh bán kết 3h ngày 10/7 Pháp vs Morocco Boston Stadium Thắng trận này gặp thắng Tây Ban Nha/Bỉ 2h ngày 11/7 Tây Ban Nha vs Bỉ Los Angeles Stadium Thắng trận này gặp thắng Pháp/Morocco 4h ngày 12/7 Na Uy vs Anh Miami Stadium Thắng trận này gặp thắng Argentina/Thụy Sĩ 8h ngày 12/7 Argentina vs Thụy Sĩ Kansas City Stadium Thắng trận này gặp thắng Na Uy/Anh

Theo lịch tứ kết được các nguồn quốc tế cập nhật, Pháp gặp Morocco ở trận mở màn, Tây Ban Nha gặp Bỉ ở trận thứ hai, Na Uy gặp Anh ở trận thứ ba và Argentina gặp Thụy Sĩ ở trận cuối. Economic Times cũng xác nhận hai suất cuối cùng thuộc về Argentina và Thụy Sĩ sau loạt trận cuối vòng 1/8.

Nhánh đấu World Cup 2026: Hai nửa rất khác nhau

Nhánh đầu tiên gồm Pháp - Morocco và Tây Ban Nha - Bỉ. Đây là nhánh có màu sắc châu Âu rất rõ, nhưng Morocco là đội khiến mọi dự đoán phải thận trọng. Đại diện châu Phi đã cho thấy họ không còn là hiện tượng nhất thời. VOV nhận định Morocco có lối chơi lì lợm, bản lĩnh và biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Nếu Pháp vượt qua Morocco, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Tây Ban Nha vs Bỉ ở bán kết. Đây là nhánh đấu nặng, bởi Tây Ban Nha đang là một trong những đội chơi ổn định nhất giải, còn Bỉ vừa thắng Mỹ 4-1 để vào tứ kết. Reuters đánh giá Tây Ban Nha là tập thể có tính tổ chức rất cao dưới thời HLV Luis de la Fuente, trong khi Bỉ bước vào trận tứ kết với sự hưng phấn sau chiến thắng đậm trước đội chủ nhà Mỹ.

Nhánh còn lại gồm Na Uy - Anh và Argentina - Thụy Sĩ. Đây là nhánh có nhiều câu chuyện lớn: Na Uy vừa loại Brazil, Anh sống sót qua trận cầu nghẹt thở với Mexico, Argentina ngược dòng trước Ai Cập, còn Thụy Sĩ vượt Colombia sau loạt sút luân lưu. Thethao247 cập nhật Thụy Sĩ thắng Colombia 4-3 trên chấm 11m sau 120 phút hòa 0-0, qua đó gặp Argentina ở tứ kết.

Pháp vs Morocco: Cặp đấu mở màn nhiều duyên nợ

Pháp vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ không cần thắng quá đậm ở vòng knock-out, nhưng luôn cho thấy sự lạnh lùng ở các thời điểm quyết định. Morocco thì khác: đội bóng này sống bằng sự kỷ luật, tinh thần tập thể và khả năng khiến đối thủ mất kiên nhẫn.

Trận Pháp vs Morocco có thể không bùng nổ ngay từ đầu. Pháp nhiều khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng Morocco đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co. Đây là kiểu đối thủ mà Pháp không thể chủ quan, bởi chỉ một pha phản công hoặc bóng chết cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Tây Ban Nha vs Bỉ: Đại chiến kiểm soát và phản công

Tây Ban Nha bước vào tứ kết sau chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha, trong đó Mikel Merino ghi bàn quyết định ở phút cuối. Reuters nhấn mạnh điểm mạnh của Tây Ban Nha nằm ở chiều sâu tập thể, khi các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị vẫn có thể tạo ra khác biệt ở thời điểm quan trọng.

Bỉ lại đem đến một thử thách khác. Thủ môn Thibaut Courtois nói trước trận rằng Bỉ tin có thể tạo bất ngờ trước Tây Ban Nha, đồng thời thừa nhận La Roja rất mạnh trong kiểm soát bóng và pressing sau khi mất bóng. Reuters dẫn lời Courtois cho rằng chìa khóa của Bỉ là khai thác thật nhanh khoảng trống phía sau hàng thủ Tây Ban Nha khi có cơ hội chuyển trạng thái.

Đây có thể là một trong những trận đáng xem nhất vòng tứ kết. Tây Ban Nha muốn kéo đối thủ vào nhịp kiểm soát quen thuộc, còn Bỉ cần tận dụng tốc độ, sức mạnh và sự thực dụng ở các pha phản công.

Na Uy vs Anh: Haaland là bài toán lớn

Na Uy đang là một trong những câu chuyện thú vị nhất World Cup 2026. Việc loại Brazil giúp họ bước vào tứ kết với tinh thần rất cao. Với Erling Haaland trên hàng công, Na Uy luôn có thể tạo ra nguy hiểm ngay cả khi không kiểm soát bóng nhiều.

Anh có chiều sâu đội hình và nhiều ngôi sao hơn, nhưng màn thắng Mexico 3-2 cho thấy họ vẫn có những thời điểm phòng ngự thiếu chắc chắn. Nếu để Haaland nhận bóng trong khu vực nguy hiểm, tuyển Anh sẽ gặp rắc rối. Ngược lại, nếu khóa được nguồn tiếp bóng cho tiền đạo Na Uy, “Tam sư” có nhiều phương án hơn để kiểm soát trận đấu.

Argentina vs Thụy Sĩ: Nhà vô địch trước đối thủ rất khó chịu

Argentina vào tứ kết sau trận thắng Ai Cập 3-2. VOV cho biết Messi tỏa sáng trong màn ngược dòng của Argentina, giúp đội đương kim vô địch tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Thụy Sĩ không có sức hút truyền thông lớn như Argentina, nhưng đây là đối thủ rất khó chịu. Họ vừa vượt Colombia sau loạt luân lưu, cho thấy bản lĩnh trong trận đấu căng thẳng. VOV cũng ghi nhận Thụy Sĩ thắng Colombia 4-3 trên chấm 11m sau khi hòa 0-0 trong 120 phút, qua đó tiến vào tứ kết gặp Argentina.

Argentina được đánh giá cao hơn, nhưng họ không được phép nóng vội. Nếu trận đấu bị kéo vào thế giằng co, Thụy Sĩ hoàn toàn có thể khiến nhà đương kim vô địch trải qua thêm một đêm khó khăn.

Cục diện bán kết World Cup 2026

Bán kết Nhánh đấu Bán kết 1 Thắng Pháp/Morocco vs thắng Tây Ban Nha/Bỉ Bán kết 2 Thắng Na Uy/Anh vs thắng Argentina/Thụy Sĩ

Nhìn vào nhánh đấu, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina vẫn là những cái tên được chú ý nhất. Nhưng World Cup 2026 đã cho thấy danh tiếng không còn là tấm vé bảo đảm. Brazil đã bị loại, Bồ Đào Nha cũng dừng bước, còn Mỹ rời giải sau thất bại nặng trước Bỉ. Vì vậy, Morocco, Na Uy, Bỉ hay Thụy Sĩ đều có lý do để tin vào một cú sốc tiếp theo.

Điểm hấp dẫn của vòng tứ kết năm nay nằm ở sự tương phản: Pháp - Morocco là cuộc đấu giữa ứng viên và đội bóng kỷ luật; Tây Ban Nha - Bỉ là màn so tài giữa kiểm soát và phản công; Na Uy - Anh có câu chuyện Haaland; còn Argentina - Thụy Sĩ là bài kiểm tra bản lĩnh cho nhà đương kim vô địch.