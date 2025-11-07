Viettel kích hoạt toàn mạng lưới ứng phó bão Kalmaegi

(GLO) - Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó ở cấp độ cao nhất nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, cứu hộ, cứu nạn và liên lạc của người dân.

Ông Nguyễn Đạt, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết: “Ngay khi có thông tin về hướng di chuyển và cường độ của bão, Viettel đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, coi bảo đảm thông tin thông suốt là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu".

Viettel kích hoạt hệ thống ứng phó cấp độ cao nhất để bảo đảm thông tin trong bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, 4 đoàn chỉ huy tiền phương được điều động tới các địa bàn trọng điểm Quảng Ngãi và Khánh Hòa để trực tiếp chỉ đạo, trong khi Giám đốc Viettel các tỉnh khác phụ trách điều hành tại chỗ. Hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật, cơ điện, truyền dẫn và bảo đảm thông tin được huy động, chia thành 190 đội trạm BTS, 50 đội cơ điện, 170 đội bảo đảm thông tin cùng 20 đội truyền dẫn tinh nhuệ, sẵn sàng cơ động đến bất kỳ khu vực nào bị ảnh hưởng.

Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị được triển khai quy mô lớn. Viettel đã tăng cường 397 máy phát điện cơ động cho các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, bảo đảm 110% năng lực dự phòng điện cho các trạm trọng yếu. Hơn 1.600 bình ắc quy được bổ sung cho 1.100 trạm viễn thông, giúp duy trì hoạt động ổn định ngay cả khi xảy ra mất điện diện rộng.

Bên cạnh đó, Viettel đã phân bổ 17 bộ điện thoại vệ tinh, 48 bộ đàm cầm tay và 9 xe phát sóng cơ động đến các địa bàn trọng điểm. Riêng tỉnh Gia Lai còn được tăng cường thêm hai drone vận tải, phục vụ vận chuyển vật tư, nhu yếu phẩm và hàng cứu trợ khi đường bộ bị chia cắt do mưa lũ.

Để bảo đảm an toàn mạng lưới, Viettel tiến hành hạ tải trọng 236 vị trí cột anten có nguy cơ mất an toàn, đồng thời gia cố, bổ sung nhiên liệu, nhu yếu phẩm và nơi trú ẩn cho lực lượng ứng cứu. Tại 9 tỉnh chịu ảnh hưởng, các Trung tâm điều hành mạng (NOC) đã được kích hoạt chế độ 24/24 giờ, giám sát thời gian thực, sẵn sàng điều phối lực lượng ngay khi bão đổ bộ.

Viettel phân bổ nhiều trang thiết bị đến các địa bàn trọng điểm. Riêng tỉnh Gia Lai còn được tăng cường thêm hai drone vận tải. Ảnh: ĐVCC

Tại cuộc họp khẩn ngày 4-11 ở Gia Lai, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu toàn bộ phương án ứng phó hoàn tất trước ngày 5.11, trong đó nhấn mạnh bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sở chỉ huy chống bão-trung tâm điều hành của toàn mạng lưới Viettel. Hệ thống điện dự phòng được củng cố, các máy phát được đặt ở vị trí cao để duy trì vận hành liên tục kể cả khi nước lũ dâng.

Điểm đặc biệt trong năm nay là hệ thống phần mềm Phòng chống thiên tai do Viettel tự phát triển đã được kích hoạt, cập nhật toàn bộ dữ liệu về kho vật tư, điểm trữ xăng dầu, trạm phát sóng và tuyến đường tiếp cận. Nhờ đó, chỉ huy có thể giám sát tổng thể, điều hành trực tuyến theo thời gian thực, tối ưu hóa việc điều động lực lượng và vật tư đến các vùng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Viettel còn triển khai mô hình trạm phát sóng di động kiểu Lego- các trạm có thể lắp ráp nhanh, tháo dỡ gọn và vận chuyển linh hoạt. Đây là giải pháp sáng tạo giúp khôi phục nhanh thông tin tại các khu vực bị cô lập hoặc mất kết nối hoàn toàn sau bão.

Cùng ngày, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó bão số 13, giao Tập đoàn Viettel, Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với Quân khu 5 và các cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Hệ thống đường truyền đặc biệt cũng được thiết lập để phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo phòng thủ dân sự.