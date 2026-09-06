Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VHO, VnEconomy)

(GLO)- Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026 của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), xếp thứ 27/70 nền kinh tế và đứng thứ 9 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo xếp hạng, Singapore dẫn đầu với 100 điểm, theo sau là Hồng Kông với 95,6 điểm và Thụy Sỹ với 95,3 điểm. Đài Loan đứng thứ 4. Đan Mạch, Ireland và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng đạt 94,1 điểm, lần lượt xếp từ thứ 5 đến thứ 7.

viet-nam-lan-dau-tien-gop-mat-trong-bang-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-the-gioi.jpg
Việt Nam xếp thứ 27/70 nền kinh tế và đứng thứ 9 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Internet

IMD xếp hạng dựa trên 341 tiêu chí, được chia thành 20 nhóm nhỏ thuộc 4 trụ cột: hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng. Dữ liệu thống kê chiếm 2/3 kết quả, trong khi khảo sát ý kiến lãnh đạo doanh nghiệp chiếm 1/3 còn lại.

Trong lần đầu được đánh giá, Việt Nam có kết quả nổi bật ở thương mại quốc tế, thị trường lao động và việc làm. Trong khi đó, các lĩnh vực được xác định còn dư địa cải thiện gồm đầu tư quốc tế, thể chế, giáo dục, y tế và môi trường. Đây đều là những yếu tố gắn với năng lực phát triển bền vững và khả năng nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị.

Theo IMD, năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế không chỉ phụ thuộc vào quy mô mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, đầu tư và tạo ra giá trị dài hạn. Chất lượng thể chế, tính hiệu quả của chính phủ và năng lực đổi mới sáng tạo là những yếu tố quan trọng.

bang-xep-hang.png
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phú Tài tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Hoa Kỳ

Phú Tài tham gia góp vốn đầu tư thành lập công ty tại Hoa Kỳ

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Công ty Cổ phần Phú Tài (mã Hose: PTB) vừa công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chủ trương đầu tư ra nước ngoài, dự kiến góp 950.000 USD để thành lập công ty tại bang Texas (Hoa Kỳ), hoạt động trong lĩnh vực thương mại, phân phối đá và đồ gỗ nội - ngoại thất.

Xuất khẩu hơn 681 triệu USD trong tháng 7, sầu riêng hướng tới kỷ lục 1 tỷ USD/tháng

Xuất khẩu hơn 681 triệu USD trong tháng 7, sầu riêng hướng tới kỷ lục 1 tỷ USD/tháng

Nông nghiệp

(GLO)- Sầu riêng tiếp tục là động lực lớn nhất giúp xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng tốc. Với kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đã đạt khoảng 1,77 tỷ USD và bước vào cao điểm thu hoạch tại Tây Nguyên, mặt hàng này đang đứng trước khả năng lần đầu chạm mốc 1 tỷ USD trong một tháng.

Giữ biển, giữ nghề, giữ tương lai

Giữ biển, giữ nghề, giữ tương lai

Kinh tế

(GLO)- Gia Lai đang triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, kiểm soát đội tàu, ngăn ngừa vi phạm IUU, đồng thời hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, ứng dụng công nghệ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

An Nhơn khơi sức bật, tạo đà tăng trưởng

An Nhơn khơi sức bật, tạo đà tăng trưởng

Kinh tế

(GLO)- Xếp thứ 3/135 xã, phường về tốc độ tăng trưởng theo đánh giá của UBND tỉnh, phường An Nhơn đang cho thấy sức bật mạnh mẽ ngay trong năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo động lực để địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Tây Sơn chú trọng phát huy giá trị của các di tích, điểm đến gắn với phong trào Tây Sơn như Bảo tàng Quang Trung để phát triển du lịch.

Tây Sơn bứt phá đi lên

Kinh tế

(GLO)- Sau hơn một năm sáp nhập, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đang chuyển mình rõ nét khi vừa tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, vừa đổi mới phương thức quản trị, lấy cải cách hành chính và chuyển đổi số làm nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Từ ngày 1-9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Từ ngày 1-9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-9, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực. Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Nông nghiệp

(GLO)- Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, từ 13 giờ ngày 31-8, Công ty sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ với lưu lượng từ 60-180 m3/s; thời gian kết thúc đợt điều tiết vào lúc 17 giờ ngày 7-9-2026.

null