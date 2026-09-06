(GLO)- Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh thế giới năm 2026 của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), xếp thứ 27/70 nền kinh tế và đứng thứ 9 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo xếp hạng, Singapore dẫn đầu với 100 điểm, theo sau là Hồng Kông với 95,6 điểm và Thụy Sỹ với 95,3 điểm. Đài Loan đứng thứ 4. Đan Mạch, Ireland và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng đạt 94,1 điểm, lần lượt xếp từ thứ 5 đến thứ 7.

Việt Nam xếp thứ 27/70 nền kinh tế và đứng thứ 9 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Internet

IMD xếp hạng dựa trên 341 tiêu chí, được chia thành 20 nhóm nhỏ thuộc 4 trụ cột: hiệu quả kinh tế, hiệu quả chính phủ, hiệu quả doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng. Dữ liệu thống kê chiếm 2/3 kết quả, trong khi khảo sát ý kiến lãnh đạo doanh nghiệp chiếm 1/3 còn lại.

Trong lần đầu được đánh giá, Việt Nam có kết quả nổi bật ở thương mại quốc tế, thị trường lao động và việc làm. Trong khi đó, các lĩnh vực được xác định còn dư địa cải thiện gồm đầu tư quốc tế, thể chế, giáo dục, y tế và môi trường. Đây đều là những yếu tố gắn với năng lực phát triển bền vững và khả năng nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị.

Theo IMD, năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế không chỉ phụ thuộc vào quy mô mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, đầu tư và tạo ra giá trị dài hạn. Chất lượng thể chế, tính hiệu quả của chính phủ và năng lực đổi mới sáng tạo là những yếu tố quan trọng.