UBND xã Ia Sao khẳng định không có việc phá hoại hoa màu ở bãi bồi sông Ba

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Một người dân gửi đơn đến UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) phản ánh việc diện tích trồng hoa màu của mình tại bãi bồi sông Ba bị người khác phá hoại. Tuy nhiên, qua xác minh, UBND xã khẳng định không có dấu hiệu vi phạm pháp luật như tố cáo.

Trước đó, anh Lương Văn Vĩnh (SN 1989, trú tại buôn Phùm, xã Uar) đã gửi đơn đến UBND xã Ia Sao và các cơ quan chức năng về việc anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1989, trú tại tổ 4, phường Ayun Pa) sử dụng máy múc phá hoại đất canh tác của gia đình anh tại bãi bồi sông Ba, đoạn giáp ranh giữa xã Ia Sao và xã Ia Tul.

bai-boi-song-ba-noi-anh-hau-muc-dat-de-khai-thong-dong-chay-cho-tram-bom-nuoc-anh-van-ngoc.jpg
Bãi bồi sông Ba-nơi anh Hậu múc đất để khai thông dòng chảy cho trạm bơm nước. Ảnh: Văn Ngọc

Theo anh Vĩnh, từ năm 2017, gia đình anh đã bắt đầu khai hoang đất để trồng mè, bắp tại khu vực trên. Đầu tháng 5-2025, anh tiếp tục gieo hạt mè cho vụ mùa mới. Đến ngày 8-5, anh Hậu đã đem máy múc đến để khai thông dòng chảy dẫn nước vào trạm bơm của Hợp tác xã Nông nghiệp Ia Broăi (xã Ia Tul).

Trong quá trình này, anh Hậu múc đất trong diện tích anh Vĩnh đã gieo mè và chở đi nơi khác. Khi anh Vĩnh gửi đơn trình báo lên Công an xã Ia Sao, anh Hậu đã thỏa thuận đền bù 1 triệu đồng tiền giống mè cho anh Vĩnh.

Đến ngày 16-8, anh Hậu tiếp tục thuê anh Bùi Văn Sáu (SN 1983, trú tại thôn Quý Đức, xã Ia Pa) đưa máy múc khai thông dòng chảy. Lần này, máy múc đã xâm phạm vào đất của anh Vĩnh và chị gái Lương Thị Huệ (SN 1986), em trai Lương Văn Thanh (SN 1992, cùng trú tại thôn Đức Lập, xã Ia Sao).

“Diện tích này chị em tôi đã canh tác thường xuyên từ lâu. Nếu anh Hậu muốn múc đất phải trao đổi với chúng tôi và có phương án hỗ trợ hợp lý vì ảnh hưởng tới đất đai cũng như cây trồng mà chúng tôi đã phải đầu tư khá nhiều. Tuy nhiên, anh Hậu nói rằng đó không phải là tài sản của tôi nên không bồi thường, khiến tôi rất bức xúc”-anh Vĩnh cho hay.

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tâm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao. Theo ông Tâm, sau khi nhận phản ánh của anh Vĩnh, UBND xã giao cho Công an xã xác minh để có căn cứ trả lời người dân.

Công an xã Ia Sao xác định: Sau khi ngăn chặn không cho anh Hậu tiếp tục múc đất để khai thông dòng chảy vào ngày 16-8, ngày 17-8, anh Vĩnh mới gieo hạt bắp xuống phần diện tích đã được múc lên trước đó, rồi cắm 3 ngọn cây ở phần ranh giới với diện tích đất canh tác giáp ranh của người khác.

Đến ngày 18-8, anh Sáu điều khiển máy múc đi qua khu vực đất mà anh Vĩnh vừa gieo hạt bắp để đến nơi khai thông dòng chảy làm việc. Khi phát hiện có vết bánh máy múc qua nơi trồng bắp, anh Vĩnh cho rằng anh Hậu cố ý cho máy múc đi lên để phá hoại tài sản của mình.

Kiểm tra thực địa, Công an xã Ia Sao xác định dòng chảy do anh Hậu thuê anh Sáu múc có tổng chiều dài 420 m, tiếp giáp dòng chảy là dải đất, cát được đắp lên do việc khơi thông có chiều rộng trung bình 5 m.

Trong 420 m này, có 140 m thuộc địa giới hành chính xã Ia Sao nằm trong khu vực của anh Vĩnh canh tác. Tuy nhiên, phần đất này do UBND xã quản lý, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức nào. 280 m còn lại thuộc địa giới hành chính xã Ia Tul, thuộc phần canh tác của chị Lệ, anh Thanh, song vẫn thuộc quyền quản lý của UBND xã Ia Tul.

Cùng với đó, phần đất anh Vĩnh đã gieo bắp vào ngày 17-8 là đoạn đường dài 55 m, rộng 4 m được hình thành từ năm 2021. Con đường này thường được người dân sử dụng đi lại qua lòng sông Ba. Hiện tại, chưa có cá nhân, tổ chức nào được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sử dụng đất với đoạn đường trên.

anh-vinh-cho-rang-dien-tich-trong-bap-cua-gia-dinh-bi-may-muc-huy-hoai-anh-van-ngoc.jpg
Anh Vĩnh cho rằng diện tích trồng bắp của gia đình bị máy múc hủy hoại. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, Công an xã Ia Sao khẳng định không thụ lý tố cáo của anh Vĩnh với lý do hành vi của người bị tố cáo không vi phạm pháp luật. Cụ thể, việc anh Hậu thuê anh Sáu lấy máy múc khơi thông dòng chảy phục vụ trạm bơm nước của Hợp tác xã Nông nghiệp Ia Broăi không xâm phạm đến quyền sử dụng đất của anh Vĩnh, không vi phạm đến các quy định về quản lý đất đai.

Ngày 18-8, khi anh Sáu điều khiển máy múc đi qua nơi anh Vĩnh đã gieo bắp thì bắp chưa mọc; bản thân anh cũng không biết việc anh Vĩnh đã gieo bắp 1 ngày trước đó.

Ngoài ra, anh Vĩnh đã gieo hạt giống trên chính phần đất mà anh Sáu vừa múc lên và trên đoạn đường đi để thực hiện việc nạo vét nên không cấu thành hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

“Sau khi nhận đơn, UBND xã Ia Sao đã chỉ đạo Công an xã phải khẩn trương thu thập chứng cứ, làm việc với các cá nhân, tổ chức một cách khách quan, theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, xác định việc anh Hậu thuê người đưa máy múc phục vụ cho Hợp tác xã là hợp pháp. Chúng tôi đã có văn bản trả lời, giải thích cặn kẽ, chi tiết để anh Vĩnh hiểu rõ”-ông Tâm nhấn mạnh.

null