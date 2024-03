Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường THCS Ia Nhin

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành và tuyên truyền về các lĩnh vực như: Phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; Luật Nghĩa vụ quân sự; vấn đề an toàn giao thông, an ninh mạng...

Ngoài ra, các cán bộ Công an còn tổ chức cho các em học sinh tham gia trò chơi đố vui, hỏi đáp về các tình huống liên quan đến an toàn giao thông, an ninh trật tự, sử dụng mạng xã hội an toàn, sức khỏe giới tính...

Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh.