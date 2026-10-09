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Từ ngày 9-10, hai quy chuẩn mới về động cơ và ắc quy xe máy điện có hiệu lực

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H.M (theo tuoitre, baolaocai)

(GLO)- Từ ngày 9-10, hai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về động cơ và ắc quy xe mô tô điện, xe gắn máy điện chính thức có hiệu lực, với những thay đổi đáng chú ý về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và phạm vi áp dụng.

Từ ngày 9-10, QCVN 30:2026/BXD về động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện bắt đầu có hiệu lực. Quy chuẩn được ban hành kèm Thông tư 12/2026/TT-BXD, thay thế QCVN 90:2024/BGTVT.

Cùng thời điểm, QCVN 31:2026/BXD về ắc quy sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện cũng được áp dụng, thay thế QCVN 91:2024/BGTVT.

Điểm đáng chú ý nằm ở phạm vi áp dụng. QCVN 30:2026/BXD quy định yêu cầu kỹ thuật đối với động cơ mới dùng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đối tượng trực tiếp thực hiện chủ yếu là các cơ sở sản xuất, lắp ráp, đơn vị nhập khẩu cùng những tổ chức liên quan đến kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng.

Với động cơ điện, quy chuẩn không chỉ yêu cầu kết cấu, thông số đúng với đăng ký mà còn đặt ra các tiêu chí cụ thể về công suất, hiệu suất, khả năng chịu quá tải, cách điện, nhiệt độ và khả năng bảo vệ của vỏ động cơ.

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Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn, công suất lớn nhất, công suất danh định và tốc độ quay danh định khi thử nghiệm được phép sai khác không quá 5% so với giá trị đăng ký. Hiệu suất động cơ không được thấp hơn 75% tại mô men xoắn danh định và không dưới 70% tại một số chế độ tải khác.

Động cơ cũng phải đáp ứng yêu cầu về cách điện, chịu quá tải và nhiệt độ khi vận hành. Điện áp danh định, công suất danh định và số động cơ phải được thể hiện rõ, khó tẩy xóa, giúp việc nhận diện sản phẩm minh bạch hơn.

QCVN 31:2026/BXD tập trung vào ắc quy mới sử dụng cho xe điện hai bánh. Ngoài các thông số như điện áp, dung lượng, kết cấu và ký hiệu, người tiêu dùng cần quan tâm nhất liên quan đến an toàn.

Tùy loại ắc quy, sản phẩm sẽ phải trải qua các phép thử như quá nạp, quá phóng điện, rung động, ngắn mạch, ngâm nước hoặc thả rơi. Các phép thử hướng tới việc hạn chế tình trạng rò rỉ, cháy, nổ hoặc hư hỏng nguy hiểm trong các tình huống bất thường.

Đáng chú ý khi pin và ắc quy là bộ phận có giá trị cao, đồng thời cũng là thành phần người dùng quan tâm nhiều nhất về độ bền, nguy cơ cháy nổ và chi phí thay thế trên xe điện.

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