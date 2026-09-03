Từ 5-9, những hàng hóa nào bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam?

(GLO)- Từ ngày 5-9, Nghị định số 292/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm 23 nhóm, trong đó có một quy định mới về hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Có 23 nhóm hàng hóa cấm nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 5-9-2026. Ảnh minh họa: AI

Theo Phụ lục I Nghị định 292/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương, 23 nhóm hàng hóa cấm nhập khẩu gồm:

Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân sự, vật tư, phụ tùng chuyên dùng quân sự. Pháo các loại, trừ pháo hiệu an toàn hàng hải theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; đèn trời và thiết bị gây nhiễu máy đo tốc độ phương tiện giao thông. Hóa chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất, khoáng vật cấm theo quy định của Luật Đầu tư. Kim cương thô thuộc diện cấm nhập khẩu theo Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng và một số phương tiện đã qua sử dụng, gồm hàng dệt may, giày dép, quần áo; hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng; đồ trang trí nội thất; hàng gia dụng bằng gốm, sành sứ, thủy tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo và các chất liệu khác; xe đạp, mô tô, xe gắn máy. Thiết bị y tế đã qua sử dụng. Thuốc, nguyên liệu thuốc thuộc danh mục cấm nhập khẩu, cấm sản xuất. Sản phẩm văn hóa thuộc diện cấm phổ biến, lưu hành hoặc đã bị đình chỉ phổ biến, lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy tại Việt Nam. Xuất bản phẩm thuộc diện cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam. Sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng. Tem bưu chính thuộc diện cấm kinh doanh, trao đổi, trưng bày, tuyên truyền theo Luật Bưu chính. Thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện không phù hợp với quy hoạch tần số và quy chuẩn kỹ thuật liên quan, trừ các trường hợp đặc biệt được pháp luật cho phép. Chất thải phóng xạ. Một số phương tiện giao thông đường bộ, đáng chú ý là phương tiện tay lái bên phải; phương tiện bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ và một số rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có tình trạng tương tự, trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định. Một số vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, như linh kiện, phụ tùng dùng cho ô tô, rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc, xe bốn bánh có gắn động cơ; khung gầm; ô tô thay đổi kết cấu; một số phương tiện vận tải đã qua sử dụng quá 5 năm và ô tô cứu thương. Hóa chất thuộc Phụ lục III Công ước Rotterdam. Thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam. Một số mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I CITES có nguồn gốc tự nhiên nhập khẩu vì mục đích thương mại; cùng mẫu vật, sản phẩm chế tác của một số loài tê giác và voi châu Phi. Các chất được kiểm soát và thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc được sản xuất từ các chất được kiểm soát, theo các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn. Thuốc thú y bị cấm sử dụng tại Việt Nam. Sản phẩm, vật liệu chứa amiăng thuộc nhóm amfibole. Sản phẩm, hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động tại doanh nghiệp, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của quy định.

Nghị định 292 không đơn thuần liệt kê tên hàng hóa mà quy định việc xác định hàng cấm nhập khẩu phải căn cứ mã số HS và mô tả chi tiết hàng hóa trong danh mục do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền công bố. Vì vậy, doanh nghiệp không nên chỉ dựa vào tên gọi thương mại của sản phẩm để kết luận hàng hóa có thuộc diện cấm hay không.

Đáng chú ý nhất là quy định về lao động cưỡng bức. Theo Chính phủ, những hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động sẽ thuộc diện cấm nhập khẩu, phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Nghị định cũng quy định cơ chế cấp phép trong một số trường hợp đặc biệt đối với hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo khoản 2 Điều 10 Luật Quản lý ngoại thương. Hồ sơ phải có đơn đề nghị, tài liệu thuyết minh về kế hoạch sử dụng, quy trình quản lý và phương án xử lý hàng hóa sau sử dụng; trường hợp hồ sơ đầy đủ, cơ quan cấp phép có thời hạn 5 ngày làm việc để cấp giấy phép hoặc trả lời bằng văn bản nếu không cấp. Thời gian lưu giữ, sử dụng tại Việt Nam đối với hàng cấm nhập khẩu trong trường hợp được phép không quá 2 năm.