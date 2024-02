Truy điệu, an táng 1 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 28-2, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND huyện Chư Păh phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 1 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước đó, người dân đã phát hiện một số mẩu xương, tăng, võng, tư trang cá nhân của bộ đội ta tại địa bàn làng Kte, xã Ia Phí (đây là vùng chôn cất những liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước).

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chư Păh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh và Ban Chỉ đạo 24 huyện Chư Păh tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Hài cốt của liệt sĩ này chưa xác định được danh tính, đơn vị.

Tại buổi lễ truy điệu và an táng, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sự hy sinh to lớn của liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Trước anh linh liệt sĩ, các đại biểu đã nguyện đoàn kết, một lòng tiếp bước con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, xứng đáng với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.