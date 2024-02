Đăk Tô: Truy điệu, an táng 2 hài cốt liệt sĩ

Ngày 1/2, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ trong thời kỳ chiến tranh trên địa bàn huyện Đăk Tô, Ban Chỉ đạo 24 huyện đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ. Trong đó: 1 hài cốt chưa xác định được thông tin; 1 hài cốt có thông tin là liệt sĩ A Set, quê quán làng Đăk Rao Nhỏ, xã Pô Kô, huyện Đăk Tô, tỉnh Gia Lai - Kon Tum (nay là tỉnh Kon Tum), đơn vị: Xã đội Pô Kô; cấp bậc, chức vụ: đội viên Du kích xã; hy sinh tháng 8/1972; nơi hy sinh: làng Tu Dốp, xã Pô Kô; được Xã đội phân công bảo vệ cán bộ xã họp tại làng Tu Dốp, trong lúc làm nhiệm vụ bị địch thả bom, đã hy sinh. Đến nay, gia đình trình báo với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 24 huyện Đăk Tô tổ chức cất bốc, quy tập các liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, lãnh đạo UBND huyện Đăk Tô nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đăk Tô là một trong những chiến trường diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ là con em quê hương Đăk Tô và mọi miền đất nước đã chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng trên mảnh đất này, tô thắm thêm lá cờ vinh quang của Tổ quốc để đất nước tự do, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và với tình cảm đồng đội, đồng chí, thân nhân liệt sĩ, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp tổ chức quy tập, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô.