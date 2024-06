Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 10: Thi công móng cọc giữa vùng lầy

“Nhiều người trúng trầm đổi đời, mua nhà, mua xe nhưng không phải lúc nào cũng may, nếu rủi mua phải cây “rỗng” trầm thì cũng lỗ nặng vì giá mỗi cây phải từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

(GLO)- Những gia đình Jrai nhiều thế hệ ở phố núi Pleiku đã cùng nhau vun đắp, trao truyền tình yêu với văn hóa truyền thống, tinh thần lao động hăng say, cống hiến hết mình cho sự phát triển của buôn làng. Họ trở thành gia đình “3 thế hệ tiêu biểu” điển hình tiên tiến.

Mặt trời ló rạng, những người thợ điện lỉnh kỉnh thắt đai an toàn, mang đồ dùng leo lên một trong những trụ điện cao nhất ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để lắp dựng đường dây siêu cao áp 500kV mạch 3.

Trên những ngọn núi cao, đường lên dốc đứng, những người “lính xung kích” màu áo cam, màu áo xanh tình nguyện hỗ trợ xây dựng đường dây 500KV mạch 3 qua tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn ngày đêm đội nắng mưa miệt mài làm việc, mang quyết tâm lớn xây dựng, duy trì “mạch máu quốc gia”.

No thành Phật, thành Tiên, đói thành ma, thành quỷ. Đánh có thắng được giặc, dân mới no, mới ấm, quân mới hùng, mới mạnh. Giữ được mùa màng, thì dân, quân mới tạm đủ ăn no để thắng giặc và xây dựng lực lượng hùng hậu. Trung tâm công tác của ta là đó. Trung tâm tư tưởng cụ thể của ta là đó.