Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 6: Sắc xanh tình nguyện

Để hỗ trợ, tiếp sức lực lượng thi công đường điện 500kV mạch 3 qua địa bàn, những ngày qua tuổi trẻ Nghệ An đã chung sức, chung lòng đồng hành với đội ngũ thi công. Dù nắng, dù mưa, màu áo xanh tình nguyện vẫn có mặt tại các công trường để hỗ trợ, góp phần đưa dự án đường điện quốc gia sớm về đích.

Dốc sức trẻ hỗ trợ thi công

Giữa cái nắng chói chang của trưa hè tháng 6, chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng các đoàn viên thanh niên trên địa bàn lội bộ hàng trăm mét ra công trường. Tại đây, chị đã thay mặt lực lượng đoàn viên thanh niên toàn tỉnh gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ những vất vả, hy sinh mà các cán bộ, công nhân đang thi công trên đường điện 500kV mạch 3 phải gánh vác; trao tặng những món quà để động viên các cán bộ công nhân ở công trường.

Rời huyện Yên Thành, đoàn công tác tiếp tục đến thăm, động viên lực lượng thi công tại công trình cột điện 309 (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Đường vào công trường là đồi núi với những con dốc cao trơn trượt nhưng nữ cán bộ Đoàn vẫn hai tay bê thùng nước khoáng, phăng phăng dẫn đầu đoàn tìm đến khu vực thi công. Ngồi dưới lán trại lập tạm từ 4 chiếc cọc và tấm bạt mỏng, đại diện Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ về những vất vả, khó khăn trong quá trình thi công, động viên mọi người cùng cố gắng vì mục tiêu chung.

Tại công trường, chị Nguyễn Thị Phương Thúy cũng trực tiếp làm việc với đội hình thanh niên tình nguyện xung kích để đưa ra những nhiệm vụ, công việc cụ thể. Từ đó, các đoàn viên thanh niên sẽ triển khai hỗ trợ lực lượng thi công phát quang hành lang lưới điện, khuân vác cấu kiện, tiếp nước, tiếp sức cho anh em công nhân. Được biết, trước đó Tỉnh Đoàn Nghệ An đã thành lập 74 đội hình xung kích tình nguyện với hơn 1.100 đoàn viên thanh niên tham gia đợt thi đua cao điểm “30 ngày, đêm tình nguyện vượt nắng, thắng mưa tham gia hỗ trợ thực hiện công trình đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An”. Theo đó, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của công trình đường điện 500kV mang lại. Bên cạnh đó, các đoàn viên cũng tiên phong, gương mẫu tham gia vận động gia đình, người thân và địa phương nhanh chóng giải phóng, bàn giao mặt bằng hành lang tuyến nơi có đường dây điện đi qua.

Xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là một trong những địa phương có lượng lớn cột điện đi qua, với 14 vị trí ở nhiều địa hình khác nhau. Hiện một số cột đã được xây dựng hoàn thiện, còn lại đang tiếp tục được xây dựng. Để hỗ trợ lực lượng thi công, Đoàn xã Nghi Kiều đã thành lập 1 đội hình xung kích với 18 đoàn viên thanh niên tình nguyện. Chị Ngô Thị Xuyến - Bí thư Đoàn xã Nghi Kiều cho biết, những ngày qua đội hình xung kích đã tích cực đến tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhận đền bù, giải phóng hành lang, tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng thi công. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích đã đến các công trường tiếp sức, hỗ trợ các công nhân khuân vác linh kiện, lắp đặt cột điện. Đến nay, toàn bộ các hộ gia đình còn vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng đều đã đồng ý di dời nhà, chặt cây cối giải tỏa để lực lượng thi công đường điện 500kV đi qua.

“Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đội hình xung kích tình nguyện tại các địa phương dốc sức trẻ hỗ trợ lực lượng thi công công trình đường điện 500kV mạch 3. Trong những ngày tới, đội hình xung kích của xã sẽ triển khai thêm một số hoạt động để tiếp sức, động viên lực lượng thi công. Trong đó, tiếp tục hỗ trợ công tác giải phóng phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang lưới điện. Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng các đoàn viên sẽ cống hiến hết mình”, Bí thư Đoàn xã Nghi Kiều chia sẻ.

Những bữa cơm gắn tình đoàn kết

Bên cạnh việc hỗ trợ công nhân thi công tại công trường, các đoàn viên thanh niên xung kích tỉnh Nghệ An còn tổ chức nhiều bữa cơm, buổi giao lưu, trò chuyện gắn kết nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả mà các công nhân thi công đường điện 500kV đang ngày đêm gánh vác. Tại công trình dựng cột điện 309 qua địa bàn xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) có 25 cán bộ công nhân viên thuộc Công ty Sông Đà 11 và đội xung kích Công ty điện lực tỉnh Lào Cai. Biết anh em công nhân đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, cảnh sống xa nhà lắm vất vả nên Tỉnh Đoàn Nghệ An, Huyện Đoàn Nam Đàn đã lên kế hoạch tổ chức bữa cơm công trường, giao lưu văn hóa văn nghệ nhằm xua tan mệt nhọc, tạo không khí vui tươi, nhằm động viên tinh thần để các công nhân yên tâm làm việc.

Từ chiều ngày 6/6, các đoàn viên thanh niên xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn) đã đi chợ, mua thực phẩm rồi tất bật chuẩn bị những món ăn ngon đầy đủ chất dinh dưỡng. Trong bữa cơm tối ấm áp ngay dưới chân công trường, các đoàn viên thanh niên và cán bộ, công nhân viên điện lực đã có những sẻ chia, những bài hát mang sức trẻ thể hiện tình đoàn kết, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Cao Thanh Thái - Bí thư Đoàn xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho hay: “Các đoàn viên thanh niên xã, huyện đã cùng nhau nấu bữa cơm ân tình. Chỉ mong các anh em công nhân ăn no, có thật nhiều sức khỏe để sớm hoàn thành công việc. Sau bữa cơm, đoàn viên thanh niên đã hòa cùng cán bộ điện lực, anh em công nhân thi công trò chuyện, hát vang những bài ca đoàn kết”.

Đón nhận tình cảm, sự hỗ trợ nhiệt tình và những bữa cơm công trường thấm tình yêu thương từ tuổi trẻ Nghệ An, anh Sơn Hải (SN 1983, dân tộc Thái, trú huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới các đoàn viên thanh niên đã tạo ra những buổi giao lưu ý nghĩa, giúp anh em công nhân xua tan nỗi buồn khi xa gia đình. “Đi làm xa, nhớ nhà lắm nhưng mọi người sống chan hòa, lao động hăng say, ai cũng thấy yên tâm công tác.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động đợt thi đua “30 ngày đêm tham gia cùng ngành Điện xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Sau khi phát động, có hơn 300 đội tình nguyện xung kích được thành lập và nhanh chóng ra quân hỗ trợ dự án.

(Còn nữa)