Tranh chấp tại Công ty Trường Tín: Có hay không việc bỏ lọt tội phạm?

(GLO)- Vụ việc tranh chấp tại Công ty TNHH Trường Tín Furniture kéo dài nhiều năm và đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý cần được làm rõ.

Dù cơ quan điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, nhưng một số tình tiết trong hồ sơ còn gây tranh cãi về việc có hay không bỏ lọt dấu hiệu tội phạm.

Dùng tiền công ty cho mục đích cá nhân

Gửi đơn tới Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Hồ Thị Hiệp (phường Quy Nhơn Nam) trình bày: Ngày 15-10-2021, bà cùng ông Mai Văn Phong góp vốn thành lập Công ty TNHH Trường Tín Furniture (Công ty Trường Tín, phường Quy Nhơn Nam) với tỷ lệ 50-50. Ông Phong giữ chức Giám đốc, bà Hiệp là Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Xưởng sản xuất của Công ty Trường Tín dừng hoạt động từ tháng 5-2022 đến nay. Ảnh: ĐVCC

Ngày 11-11-2021, ông Phong đại diện công ty vay 930 triệu đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi được giải ngân, ông Phong chỉ chuyển vào tài khoản công ty 200 triệu đồng; còn 730 triệu đồng ông giữ lại và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Chưa hết, vào tháng 12-2021, ông Phong ký hợp đồng với Công ty TNHH sản xuất thương mại Minh Nhật (Công ty Minh Nhật) mua 31 tấn sắt với tổng số tiền hơn 865 triệu đồng. Sau đó, ông Phong dùng hóa đơn mua sắt vay hơn 865 triệu đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định để chuyển trả cho Công ty Minh Nhật, nhưng thực tế không nhận sắt mà giữ số tiền vay sử dụng mục đích cá nhân.

Đến ngày 14-2-2022, ông Phong thôi giữ chức Giám đốc Công ty Trường Tín và chuyển giao chức vụ này cho vợ là bà Lê Thị Phượng. Bà Phượng giữ chức Giám đốc Công ty Trường Tín hơn 3 tháng (từ ngày 15-2-2022 đến 18-5-2022) thì nghỉ việc và công ty ngưng hoạt động từ đó đến nay.

Dù đã nghỉ việc nhưng tháng 6-2022, bà Phượng sử dụng tiền của Công ty Trường Tín trả cho ông Phong 200 triệu đồng. Ngoài ra, nhờ kế toán cũ của Công ty Trường Tín ký vào nhiều tờ séc để rút tiền từ công ty với tổng số tiền 648 triệu đồng. Bà Phượng còn tự ý cắt hợp đồng giữa Công ty Trường Tín với khách hàng để chuyển cho công ty khác làm, thu lợi nhuận cho cá nhân hơn 70 triệu đồng.

Hành vi chưa cấu thành tội phạm

Tháng 6-2022, bà Hiệp gửi đơn khởi kiện tới TAND tỉnh Bình Định (nay là TAND tỉnh Gia Lai) yêu cầu giải quyết chấm dứt tư cách giám đốc của bà Phượng tại Công ty Trường Tín. Đến ngày 5-7-2023, bà Hiệp có đơn yêu cầu tòa án chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định (nay là Công an tỉnh Gia Lai) để khởi tố vụ án hình sự đối với ông Phong về dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn vay vốn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tại Công văn số 4735/CV-TA ngày 26-12-2023, TAND tỉnh Bình Định nhận định: Có căn cứ cho thấy ông Phong sử dụng tiền vay không đúng mục đích, không thông qua Hội đồng thành viên; đồng thời một số hành vi của bà Phượng cũng không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Tòa án cho rằng vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, ngày 4-7-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1041/QĐ-CSKT quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc xảy ra tại Công ty Trường Tín.

Theo luật sư Nguyễn Văn Triết, Văn phòng Luật sư Triết và cộng sự (Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai), Bộ Luật Hình sự quy định tội phạm có thể hoàn thành ngay khi hành vi chiếm đoạt xảy ra, không phụ thuộc việc sau đó có trả lại hay không. Trong vụ việc này, có 3 dấu hiệu cần xem xét lại đó là ý chí chiếm đoạt, việc chiếm dụng trong thời gian dài và hành vi của bà Phượng.

Theo Cơ quan CSĐT, sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin, nhận thấy ông Phong sử dụng 730 triệu đồng của Công ty Trường Tín để dùng cho việc cá nhân là sai quy định. Tuy nhiên, vào ngày 27-12-2021, ông Phong đã nộp tiền vào tài khoản của Công ty Trường Tín số tiền 816 triệu đồng để trả nợ cho khoản tiền 730 triệu đồng đã lấy vào ngày 11-11-2021; thời điểm trả tiền trước lúc bà Hiệp có đơn khởi kiện.

Về hợp đồng mua sắt, Công ty Trường Tín có mua bán với Công ty Minh Nhật thể hiện bằng chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng. Vì vậy, không có việc ông Phong chiếm đoạt tiền của Công ty Trường Tín nên hành vi của ông không cấu thành tội phạm.

Không đồng tình, bà Hiệp cho rằng việc ông Phong sử dụng tiền công ty vào mục đích cá nhân trong thời gian dài (khoảng 45 ngày) đã thể hiện dấu hiệu chiếm dụng tài sản. Việc hoàn trả tiền sau đó, theo bà, chỉ nên được xem là tình tiết giảm nhẹ, không làm thay đổi bản chất hành vi.

Bên cạnh đó, theo tài liệu do tòa án thu thập, ông Phong vẫn còn nghĩa vụ tài chính đối với công ty, nhưng nội dung này chưa được làm rõ trong kết luận của cơ quan điều tra. Đáng chú ý, quyết định không khởi tố cũng chưa đề cập đầy đủ đến các hành vi liên quan của bà Phượng trong thời gian điều hành công ty.

“Với những tình tiết này, tôi mong các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ và sớm giải quyết dứt điểm vụ việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp các bên liên quan” - bà Hiệp kiến nghị.

Có thể thấy, từ những điểm chưa thống nhất giữa nhận định của tòa án và kết luận của cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra tại Công ty Trường Tín đặt ra yêu cầu cần được rà soát, đánh giá toàn diện hơn. Trong bối cảnh các bên liên quan vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, việc các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc là cần thiết.