Tin thế giới tối 8-11: Iran và Nga dự kiến xây dựng đường ống dẫn khí công suất 110 tỷ m³

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Iran và Nga lên kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí công suất 110 tỷ m³; Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm siết chặt kiểm soát Iran; Nga chỉ trích Đức trong quá trình điều tra vụ phá hoại đường ống Nord Stream...

Iran và Nga dự kiến xây dựng đường ống dẫn khí công suất 110 tỷ m³

Đại sứ Iran tại Moskva Kazem Jalali ngày 8-11 cho biết Iran có kế hoạch dài hạn xây dựng đường ống dẫn khí đốt chung với Nga, với tổng công suất dự kiến 110 tỷ m³.

Ảnh minh họa: Sputnik/TTXVN

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Kazem Jalali cho biết giai đoạn đầu tiên của dự án dự kiến hoàn thành trong vòng 2-3 năm, với công suất 55 tỷ m³.

Theo Đại sứ Iran, hợp tác khí đốt giữa hai nước được triển khai theo hai giai đoạn. Trong ngắn hạn, việc sử dụng các đường ống hiện có đòi hỏi phải tái thiết và phối hợp với Azerbaijan, nên cần thêm thời gian.

Một phương án khác đang được hai bên thảo luận là thỏa thuận trao đổi khí đốt. Theo đó, khí đốt của Nga sẽ được đưa vào Iran qua miền Bắc Azerbaijan, đổi lại Azerbaijan cung cấp lượng khí tương đương cho Iran từ phía Nam nước này. Đây được xem là phương án nhanh nhất để triển khai hợp tác.

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mới, siết chặt kiểm soát Iran

Quân đội Mỹ đang thành lập lực lượng đặc nhiệm mang tên Iron Gate (Cổng Sắt), đặt căn cứ tại Tampa, bang Florida, nhằm ngăn Iran vận chuyển vũ khí tiên tiến và các vật tư khác qua biên giới đường bộ cũng như biển Caspi.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vừa quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm ngăn chặn Iran vận chuyển vũ khí tiên tiến. Trong ảnh là lính Mỹ làm nhiệm vụ trên chiến trường. Ảnh: Xinhua/QĐND

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng này sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cộng đồng tình báo để ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí, đồng thời kiểm soát dòng chảy các thiết bị công nghệ lưỡng dụng mà Iran có thể sử dụng.

Theo các nguồn tin được Reuters dẫn lại, Iran được cho là đã xây dựng mạng lưới bí mật để nhập khẩu ít nhất 2 tỷ USD thiết bị phần cứng, chất nổ và xe tải hạng nặng kể từ tháng 1-2025, bất chấp lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Động thái thành lập lực lượng Iron Gate tiếp tục mở rộng sức ép của Washington đối với Tehran sau hơn 8 tháng triển khai chiến dịch không kích Iran. CENTCOM ước tính lệnh phong tỏa hải quân đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá hơn 25 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo đánh giá của tình báo Mỹ trong những tháng gần đây, sức ép quân sự và kinh tế chưa khiến Iran thay đổi lập trường đàm phán.

Ngày 6-11, một quan chức cấp cao Iran xác nhận Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất gồm 7 điều kiện tiên quyết nhằm chấm dứt xung đột khu vực và thúc đẩy đàm phán hạt nhân. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố nước này sẽ không mở lại eo biển Hormuz và không đàm phán nếu các điều kiện chưa được đáp ứng.

Các yêu cầu của Iran tập trung vào việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa, trừng phạt, giải quyết vấn đề tài sản và bồi thường. Trong khi đó, Mỹ yêu cầu vấn đề hạt nhân Iran phải được đưa vào vòng đàm phán đầu tiên.

Iran thông báo hai tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 8-11 đưa tin thêm hai tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz sau khi va phải thủy lôi do di chuyển trên tuyến đường không được Tehran cho phép.

Hình ảnh các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 2-10-2026. Ảnh: REUTERS/QĐND

Theo IRNA, một tàu hoạt động ở phía Đông eo biển Hormuz, chiếc còn lại đang di chuyển bên trong eo biển. Cả hai được cho là đã vô hiệu hóa hệ thống định vị và dẫn đường trước khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên, hãng tin không công bố tên và quốc tịch của các tàu.

Trước đó, tối 7-11, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều tiếng nổ được nghe thấy tại các khu vực phía Nam nước này, gồm Sirik, Jask, Bandar Abbas và đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz.

Nguồn tin này nhận định các vụ nổ có thể liên quan đến hoạt động quân sự của Iran tại tuyến đường thủy chiến lược nói trên, nơi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Tuy nhiên, các quan chức Iran chưa xác nhận có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào những khu vực trên. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cũng khẳng định những tiếng nổ trên đảo Qeshm không liên quan đến các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Nga chỉ trích Đức không làm rõ thủ phạm vụ phá hoại Nord Stream

Ngày 8-11, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Đức trong quá trình điều tra vụ phá hoại hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic, cho rằng Berlin đang chấp nhận giả thuyết chỉ có các công dân Ukraina liên quan mà chưa làm rõ những bên thực sự đứng sau vụ việc.

Rò rỉ khí đốt từ đường ống Nord Stream trên biển Baltic, ngày 27.9.2022. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển/Xinhua/QĐND

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti, ông Vladislav Maslennikov, Giám đốc Vụ Các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng Đức đang hài lòng với một giả thuyết chưa đủ sức thuyết phục, theo đó những người bị nghi liên quan đều là công dân Ukraina và một người trong số này đang bị xét xử.

Ông Maslennikov cũng chỉ trích Ủy ban châu Âu vì cho rằng cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) đã giữ im lặng, không tham gia thúc đẩy một cuộc điều tra khách quan. Theo nhà ngoại giao Nga, Đức đang ưu tiên một giả thuyết thuận tiện thay vì làm rõ đầy đủ những người tổ chức, đặt hàng và thực hiện vụ phá hoại.

Trước đó, ngày 20-10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ không khôi phục các đường ống Nord Stream, ngay cả khi giá năng lượng tại Đức tăng nhiều lần. Ông cũng đề cập khả năng Mỹ mua khí đốt của Nga rồi bán lại dưới danh nghĩa khí đốt Mỹ.

Ngày 27-10, nghị sĩ Matthias Moosdorf thuộc đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cho rằng cuộc điều tra cần làm rõ những người lên kế hoạch, cho phép và tài trợ cho vụ phá hoại. Ông đồng thời nhận định việc phiên tòa dự kiến kéo dài đến năm 2027 không đồng nghĩa với sự trì hoãn vì lý do chính trị, bởi các vụ án liên quan đến chứng cứ kỹ thuật và luật pháp quốc tế cần thời gian xử lý.

Vụ nổ xảy ra vào tháng 9-2022, gây hư hại nghiêm trọng các đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 dưới biển Baltic. Đây từng là những tuyến vận chuyển khí đốt quan trọng từ Nga sang Đức, trước khi hoạt động bị gián đoạn.