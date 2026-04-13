Tin thế giới tối 13-4: Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

(GLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày; Ả rập Xê út khôi phục hoàn toàn đường ống dẫn dầu Đông - Tây; Australia tăng cường hợp tác năng lượng với các nước Đông Nam Á... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-4.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 13-4 cho biết, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói rằng cả Mỹ và Iran vẫn “chân thành” đối với việc đạt được một lệnh ngừng bắn, bất chấp việc các cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan) bị đổ vỡ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng nếu các bên đạt được tiến triển tốt, một lệnh ngừng bắn bổ sung kéo dài 45 hoặc 60 ngày có thể được đưa vào bàn thảo để các cuộc đàm phán tiếp tục. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, ông Fidan cảnh báo rằng nếu vấn đề hạt nhân, đặc biệt là làm giàu uranium, trở thành một lựa chọn “được tất cả hoặc không có gì”, thì một trở ngại nghiêm trọng có thể xuất hiện và các bên trung gian sẽ cần giúp vượt qua.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng khoảng thời gian ngừng bắn 15 ngày ban đầu có lẽ quá ngắn để hoàn tất toàn bộ chương trình đàm phán.

“Khi nhìn vào các chủ đề đang được đàm phán, có thể về mặt kỹ thuật cũng chưa thể hoàn tất chúng thành một văn kiện ký kết trong vòng 15 ngày. Nếu các bên đạt được tiến triển tốt, một lệnh ngừng bắn bổ sung kéo dài 45 hoặc 60 ngày có thể được đưa vào bàn thảo để các cuộc đàm phán tiếp tục”, ông Fidan nói.

Ả rập Xê út khôi phục hoàn toàn đường ống dẫn dầu Đông - Tây

Chỉ vài ngày sau khi công bố mức độ thiệt hại từ các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng, ngày 12-4, Bộ Năng lượng Ả rập Xê út cho biết tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây đã vận hành trở lại với công suất khoảng 7 triệu thùng/ngày.

Nhà máy thu hồi khí hóa lỏng Khurais ở tỉnh phía đông Ả Rập Xê Út. Ảnh: Reuters

Điều này đánh dấu bước phục hồi quan trọng đối với ngành năng lượng Ả rập Xê út, sau khi nhiều cơ sở dầu khí, lọc hóa dầu và điện lực tại Riyadh, khu vực miền Đông và thành phố công nghiệp Yanbu bị gián đoạn. Dù không chỉ đích danh bên tấn công, nhưng giới chức nước này cho biết đã liên tiếp đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái trong những tuần gần đây.

Trước đó, các đòn tấn công đã làm giảm khoảng 600.000 thùng/ngày công suất sản xuất dầu của Ả rập Xê út, đồng thời khiến lưu lượng qua đường ống Đông - Tây sụt thêm khoảng 700.000 thùng/ngày. Đây là lối ra duy nhất cho dầu thô Ả rập Xê út khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Australia tăng cường hợp tác năng lượng với các nước Đông Nam Á

Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ đến Brunei và Malaysia từ ngày 14 - 17/4/2026 để thúc đẩy hợp tác về an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, phân bón và các mặt hàng thiết yếu khác.

Australia là một trong những nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới, nhưng phần lớn phụ thuộc vào châu Á về nhiên liệu và phân bón cần thiết cho sản xuất lương thực.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (trái) và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại cuộc gặp ngày 10-4-2026 ở Singapore. Ảnh: CNA

Theo AFP, Malaysia là nguồn cung cấp nhiên liệu tinh chế lớn thứ ba của Australia, trong khi Australia cung cấp 95% lượng LNG nhập khẩu của Malaysia. Quốc gia Đông Nam Á này đồng thời cung cấp 10% lượng urê dùng cho phân bón nhập khẩu của Australia.

Trong khi đó, Brunei là nguồn cung cấp 9% lượng dầu diesel nhập khẩu của Australia và 11% lượng urê dùng cho phân bón.

Văn phòng của Thủ tướng Albanese cho biết, nhà lãnh đạo Australia sẽ đến gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah để “thảo luận về năng lượng, an ninh lương thực và dòng chảy hàng hóa thiết yếu giữa hai nước”. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Malaysia Anwar Ibrahim, ông Albanese sẽ “thảo luận về việc cung cấp nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác giữa Australia - Malaysia”.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thành lập Phòng thiết bị không người lái

Thực hiện chiến lược thay thế hệ thống tấn công - phòng thủ bằng các thiết bị bay không người lái (UAV), hay còn gọi là chiến lược UAV hóa, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập mới 2 bộ phận liên quan đến nhiệm vụ này.

Lễ thành lập Phòng thiết bị không người lái và Phòng thúc đẩy năng lực phòng vệ không người lái thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản diễn ra ngày 13-4 tại Tokyo. Các bộ phận này có từ 6 đến 7 nhân sự, chuyên trách các vấn đề về nghiên cứu, phát triển, chế tạo, ứng dụng và vận hành UAV trong hệ thống phòng thủ chiến lược của Nhật Bản.

Lễ thành lập Phòng thiết bị không người lái và Phòng thúc đẩy năng lực phòng vệ không người lái thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: NHK

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao sức chiến đấu cho Lực lượng phòng vệ và giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục có các bước đi khác nhằm thực hiện là chiến lược UAV hóa trong quốc phòng.

Theo giới quan sát, với các bước đi nhanh và mạnh hiện nay, Nhật Bản đang đón một bước ngoặt lịch sử trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, khi chuyển đổi từ trụ cột của các hệ thống phòng thủ có người điều khiển sang chiến tranh hỗn hợp với các UAV tấn công và phòng thủ.