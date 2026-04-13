Iran thiệt hại hơn 140 tỷ USD, Israel tổn thất khoảng 11,5 tỷ USD trong cuộc xung đột

(GLO)- Cuộc xung đột đã khiến Israel tiêu tốn của khoảng 35 tỷ shekel (11,5 tỷ USD) chi phí ngân sách, còn Iran cũng thiệt hại nặng với ước tính hơn 140 tỷ USD.

Ngoài ra, tổng chi phí cho các kế hoạch bồi thường của chính phủ đối với thiệt hại trực tiếp do tên lửa gây ra, tổn thất sản lượng kinh tế đối với các doanh nghiệp và thời gian nghỉ việc không lương của người lao động ước tính vào khoảng 12 tỷ shekel.

Cảng biển Eilat ở miền nam Israel. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 1 tỷ shekel được chi cho các khoản phí dân sự, bao gồm hoạt động bệnh viện, ứng phó khẩn cấp và chi phí cho Bộ Xã hội.

Về phía Iran, theo báo Jerusalem Post của Israel, tổng thiệt hại kinh tế của Iran sau cuộc chiến kéo dài 40 ngày được ước tính trong khoảng từ 140 tỷ - 145 tỷ USD.

Cùng với thiệt hại kinh tế, hạ tầng dân sự và các cơ sở thiết yếu của Iran cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran, ông Pirhossein Kolivand, cho biết có tới 125.630 cơ sở phi quân sự bị hư hại trong chiến sự.

Trong số này có khoảng 100.000 nhà ở bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại một phần, cùng với khoảng 23.500 cơ sở thương mại. Bên cạnh đó, 339 cơ sở y tế - bao gồm bệnh viện, nhà thuốc, phòng thí nghiệm, trung tâm y tế và đơn vị cấp cứu - cũng bị ảnh hưởng.

Lĩnh vực giáo dục cũng chịu tác động rõ rệt khi có 32 trường đại học bị ảnh hưởng, cùng với khoảng 857 trường học và cơ sở giáo dục bị hư hại. Ngoài ra, 20 cơ sở của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ bị tấn công trực tiếp.

Về hạ tầng, khoảng 15 công trình quan trọng cùng 5 kho chứa nhiên liệu bị đánh trúng. Các sân bay và máy bay dân dụng cũng ghi nhận thiệt hại. Trong quá trình cứu hộ, 49 phương tiện cứu nạn bị hư hại, trong khi 43 xe cứu thương bị tấn công, một số trường hợp bị trúng tên lửa trực tiếp.