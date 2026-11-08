Tin thế giới sáng 8-11: Đức tuyên bố hết khả năng viện trợ Patriot cho Ukraine

(GLO)- Xả súng khiến 6 người thiệt mạng, Ba Lan tuyên bố quốc tang 2 ngày; Tổng thống Israel chỉ định ông Gadi Eisenkot thành lập chính phủ mới; Đức tuyên bố hết khả năng viện trợ Patriot cho Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-11.

Xả súng khiến 6 người thiệt mạng, Ba Lan tuyên bố quốc tang 2 ngày

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 7-11 thông báo nước này sẽ tổ chức 2 ngày quốc tang sau vụ xả súng nghiêm trọng ở thành phố Krakow, khiến 6 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Phát biểu họp báo tại Krakow, ông Donald Tusk gọi vụ xả súng là một hành động "khủng bố", đồng thời cho biết thêm 3 thi thể - gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới - sau đó đã được tìm thấy tại nhà của nghi phạm, nhiều khả năng họ là người thân trong gia đình của đối tượng.

Thông tin từ lực lượng cảnh sát cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 7-11, khi một đối tượng nam giới điều khiển ô tô tiến vào quảng trường trung tâm của thành phố rồi bất ngờ nổ súng vào đám đông.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết nghi phạm dường như có quan điểm cực đoan và bị ám ảnh bởi hệ tư tưởng cực hữu. Trong số các nạn nhân bị thương có 2 cảnh sát và 5 người nước ngoài. Trong số những người thiệt mạng có 3 người Ba Lan, 1 người Anh và 2 người chưa được xác định danh tính.

Theo người phát ngôn cảnh sát khu vực Katarzyna Cisło, nghi phạm mang theo một khẩu súng kiểu quân đội, nghi là súng trường bán tự động AR-15. Khám xét bên trong xe của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn súng và đạn dược khác.

Tổng thống Israel chỉ định ông Gadi Eisenkot thành lập chính phủ mới

Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho Chủ tịch đảng Yashar, ông Gadi Eisenkot.

Văn phòng Tổng thống Israel cho biết ông Herzog đã thông báo quyết định này với ông Eisenkot và Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong tối 7-11, sau khi tham vấn các nhân vật thuộc nhiều phe phái chính trị, trong đó có 2 ứng cử viên nói trên.

Ông Gadi Eisenkot, Chủ tịch đảng Yashar được giao trọng trách thành lập chính phủ. Ảnh: Reuters

Trong các cuộc tham vấn với đại diện các đảng phái, đại diện cho toàn bộ 120 nghị sĩ Quốc hội khóa mới, diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-11, ông Eisenkot nhận được 67 đề cử, trong khi ông Netanyahu nhận được 46 đề cử. Đảng Do Thái giáo thống nhất Torah, với 7 nghị sĩ, không đưa ra đề cử cho ứng cử viên nào.

Sau khi chính thức nhận nhiệm vụ tại lễ trao ủy nhiệm ở Dinh Tổng thống vào chiều 8-11 (giờ địa phương), ông Eisenkot sẽ có 28 ngày để thành lập chính phủ. Tổng thống Herzog có thể gia hạn thêm tối đa 14 ngày nếu cần thiết.

Houthi tấn công cơ sở dầu mỏ và sân bay của Saudi Arabia

Lực lượng Houthi ở Yemen hôm 7-11 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia đánh dấu sự leo thang hơn nữa trong các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Houthi tấn công sân bay Saudi Arabia. Ảnh: AP

Tuyên bố của Houthi cho biết, lực lượng này đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco, sân bay Riyadh và cơ sở quân sự của Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi cũng cáo buộc, các cuộc tấn công của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại khu vực Al-Shariya thuộc tỉnh Sanaa, đã khiến 27 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương, trong đó hầu hết là dân thường.

Giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen cũng leo thang tại tỉnh Taiz và dọc bờ biển Biển Đỏ, khi Houthi tìm cách mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ và tiến về Aden, nơi đặt trụ sở tạm thời của chính phủ được quốc tế công nhận.

Đức tuyên bố hết khả năng viện trợ Patriot cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin hiện đã sử dụng hết khả năng cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác tăng cường hỗ trợ Kiev đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng trước hệ thống Patriot. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin đã bàn giao cho Ukraine một số hệ thống Patriot cùng tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, Đức hiện chưa thể thực hiện thêm các đợt chuyển giao mới.

"Những gì chúng tôi cung cấp vào thời điểm này sẽ chưa thể được bổ sung trong thời gian tới. Điều đó sẽ tạo ra những khoảng trống trong năng lực phòng thủ của Đức mà chúng tôi không thể chấp nhận chịu trách nhiệm. Ở giai đoạn hiện nay, chúng tôi không thể làm gì hơn" - Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh.

Theo ông Pistorius, các quốc gia khác cần tích cực hơn trong việc tham gia củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga. Vấn đề này dự kiến sẽ là một trong những nội dung trọng tâm tại cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11.