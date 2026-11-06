Tin thế giới sáng 6-11: Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp đại diện Nga và Ukraine

(GLO)- Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp đại diện Nga và Ukraine; Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca; hơn 20 chuyến bay bị dọa đánh bom trên khắp châu Âu; gần 600.000 người biểu tình trên khắp nước Pháp... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-11.

Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp đại diện Nga và Ukraine, kêu gọi hòa bình

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 5-11 đã tiếp các đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng, kêu gọi hai bên tiếp tục đàm phán để tiến tới thỏa thuận hòa bình lâu dài, sau khi lệnh ngừng bắn cục bộ tại thị trấn Oleshky (tỉnh Kherson) giúp sơ tán 800 dân thường và đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực.

Các đại diện của Nga và Ukraine nghe bài phát biểu của bà Melania Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Đây là cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng có sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Mỹ và đại diện hai nước đang xung đột.

Phát biểu tại cuộc gặp, bà Melania Trump nhấn mạnh cần có một giải pháp bền vững hơn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, đồng thời đánh giá những diễn biến tại Oleshky có thể tạo tiền đề cho tiến trình hòa bình rộng lớn hơn giữa Moskva và Kiev.

Đệ nhất phu nhân Mỹ thông báo đã viết thư riêng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đề nghị đại diện hai chính phủ chuyển trực tiếp tới các nhà lãnh đạo mỗi nước.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca

Với đa số ủng hộ, sáng 6-11, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca ký hồi tháng 8 giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia.

Các nguồn tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca, nhận được phê chuẩn của 279 trong tổng số 600 nghị sĩ Quốc hội nước này. Số nghị sĩ không ủng hộ văn kiện là 119 người.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca. Ảnh: Reuters

Với việc Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca được Quốc hội phê chuẩn, Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây có thể gửi quân đến Saudi Arabia và Pakistan, để triển khai thỏa thuận.

Tuy nhiên, phát biểu tại phiên bỏ phiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fuat Oktay nêu rõ: liên minh Thổ Nhĩ Kỳ - Pakistan - Saudi Arabia chỉ nhằm mục đích phòng thủ, không nhằm tấn công bất kỳ quốc gia nào.

Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca được ký đầu tháng 8-2026, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang biến động cực kỳ phức tạp. Thời gian qua, một số quốc gia khu vực, trong đó có Syria, xác nhận đang tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc về khả năng tham gia Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca.



Hơn 20 chuyến bay bị dọa đánh bom trên khắp châu Âu

25 chuyến bay bị đe dọa đánh bom trong ngày 5-11 ở châu Âu, chủ yếu liên quan các hãng hàng không giá rẻ có hành trình đến hoặc đi từ Bulgaria, Cộng hòa Czech và Italy. Một số chuyến bay xuất phát từ Hy Lạp và Anh cũng nằm trong danh sách bị ảnh hưởng.

Máy bay hãng Aer Lingus hạ cánh tại căn cứ không quân Evreux-Fauville của Pháp sau khi bị dọa đánh bom ngày 5-11. Ảnh: AFP

Ít nhất 5 chuyến bay được tiêm kích hộ tống và 3 chuyến phải chuyển hướng. Tất cả đều hạ cánh an toàn.

Il Corriere della Sera tiết lộ nội dung một lời đe dọa gửi đến công ty quản lý các sân bay Rome, tuyên bố có bom trên hai chuyến từ Helsinki và Dublin đến thủ đô của Italy. Tin nhắn có những lời lẽ thù ghét phụ nữ, tự nhận thuộc phong trào "Quốc gia Đàn ông" và tuyên bố "phản đối chế độ nữ quyền".

Đây là ngày thứ ba liên tiếp xuất hiện cảnh báo đánh bom giả nhằm vào các chuyến bay ở châu Âu.

Gần 600.000 người biểu tình, đụng độ bùng phát tại nhiều đô thị lớn ở Pháp

Ngày 5-11, gần 600.000 người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước Pháp nhằm yêu cầu tăng lương, bảo vệ sức mua và tăng ngân sách giáo dục. Trước sức ép từ phong trào, Chính phủ thông báo sẽ tổ chức đối thoại với công đoàn và giới chủ vào ngày 9-11 tới.

Gần 600.000 người biểu tình, đụng độ bùng phát tại nhiều đô thị lớn tại Pháp. Ảnh: AP

Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 575.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) khẳng định con số thực tế lên tới 1,6 triệu người.

Để bảo đảm an ninh, Bộ Nội vụ Pháp đã huy động khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp cả nước. Dù phần lớn các đoàn tuần hành diễn ra trong trật tự, song căng thẳng và đụng độ đã bùng phát tại nhiều đô thị lớn như Rennes, Marseille, Nantes, Bordeaux hay Strasbourg. Tính chung trên toàn quốc, lực lượng chức năng đã bắt giữ 448 người.

Trước sức ép của các cuộc biểu tình, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết sẽ chủ trì hội nghị xã hội tại phủ Thủ tướng Matignon vào ngày 9-11 tới. Hội nghị quy tụ đại diện các tổ chức công đoàn và giới chủ nhằm tìm giải pháp cải thiện tiền lương và sức mua của người dân.