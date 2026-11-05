Ông Hegseth đối mặt nguy cơ luận tội, ông Trump cân nhắc nhân sự Lầu Năm Góc

(GLO)- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chịu sức ép chính trị ngày càng lớn sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, khi nguy cơ luận tội gia tăng và Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc tương lai của người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Theo CNN ngày 4-11, một số nghị sĩ Cộng hòa đang tìm cách quy trách nhiệm cho ông Hegseth về thất bại bầu cử, cho rằng Bộ trưởng Chiến tranh đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Tổng thống Trump phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà không có kế hoạch kết thúc rõ ràng.

Một số nghị sĩ dự kiến thúc đẩy bỏ phiếu luận tội ông Hegseth ngay khi Quốc hội trở lại làm việc.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth lắng nghe câu hỏi của các phóng viên trong cuộc họp nội các tại Trại David, bang Maryland, Mỹ ngày 31-7-2026 . Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 15-9, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie đã đệ trình các điều khoản luận tội ông Hegseth, cáo buộc Bộ trưởng lạm dụng quyền lực khi tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran mà không được Quốc hội cho phép.

Đề xuất này còn đề cập đến những vấn đề liên quan các cuộc tấn công nhằm vào tàu bị nghi buôn bán ma túy, hoạt động quân sự tại Yemen và việc xử lý các chỉ huy quân đội.

Dù khả năng luận tội được thông qua tại Hạ viện đang được chú ý, việc kết tội và bãi nhiệm ông Hegseth tại Thượng viện được đánh giá khó xảy ra do cần sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số Thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

Trong khi đó, ngày 4-11, Tổng thống Donald Trump công khai bảo vệ Bộ trưởng Chiến tranh, khẳng định ông Hegseth đang hoàn thành tốt công việc và bác bỏ khả năng thay thế nhân sự này.

Tuy nhiên, CBS News dẫn các nguồn tin cho biết ông Trump đã tham khảo ý kiến các cố vấn về việc liệu ông Hegseth có nên tiếp tục tại nhiệm sau thất bại bầu cử hay không.

Cũng theo CBS News, Thống đốc Florida Ron DeSantis đang được đề cập như một ứng viên tiềm năng thay thế ông Hegseth.

Một số nguồn tin cho rằng phương án bổ nhiệm ông DeSantis có thể được xem xét trước khi nhiệm kỳ thống đốc Florida kết thúc vào tháng 1-2027.